يا ربي السلامة.. شاب ذبح ''ولد البيضاوية'' من الوريد إلى الوريد ضواحي أكادير وجلس بالقرب من الجثة ديالو ﻿

اهتز حي بن علي بمنطقة تدارت ضواحي أكادير، يومه الأحد، على وقع جريمة قتل جد بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب، بطلها شاب، أقدم على ذبح شاب آخر ملقب بـ ''ولد البيضاوية''، وقتله بدم بارد بسبب تصفية حسابات.

''شوف تيفي''

اهتز حي بن علي بمنطقة تدارت ضواحي أكادير، يومه الأحد، على وقع جريمة قتل جد بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب، بطلها شاب، أقدم على ذبح شاب آخر ملقب بـ ''ولد البيضاوية''، وقتله بدم بارد بسبب تصفية حسابات.

وحسب مصادر محلية فإن المعني بالأمر المدعو ''ع''، دخل في نقاش حاد مع الضحية البالغ من العمر قيد حياته 21 سنة أمس السبت، قبل أن تتطور الأمور بينهما يومه الأحد، حيث قام المتورط في هذا الفعل الإجرامي بالتربص بالضحية، قبل أن يعمد إلى الإجهاز عليه بذبحه بواسطة سلاح أبيض.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر وبعد ارتكابه لجريمته البشعة، جلس إلى جانب جثة ضحيته إلى غاية وصول المصالح الأمنية التي أوقفته ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.