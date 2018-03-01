 عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط ﻿
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عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 02:56 عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط | بوليتيك
عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط
جند الحزب والأطر والمناضلون لخوض حملة الاستفتاء على الدستور وذلك بالتصويت ب ''لا'' حيث كانت الورقة الزرقاء ترمز لـ ''لا'' والورقة البيضاء ترمز لـ ''نعم'' ومن هذين اللونين استلهم الاتحاد الوطني للقوات

شوف تيفي:

جند الحزب والأطر والمناضلون لخوض حملة الاستفتاء على الدستور وذلك بالتصويت ب ''لا'' حيث كانت الورقة الزرقاء ترمز لـ ''لا'' والورقة البيضاء ترمز لـ ''نعم'' ومن هذين اللونين استلهم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية شعاره ''لابيضا ولا زرقا دستورهم تم يبقى''. قبل بداية الحملة الانتخابية، وفي منتصف شهر نونبر 1962، تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عندما كان يسوق سيارته متوجها من الرباط إلى الدار البيضاء رفقة المهدي العلوي، عند قنطرة واد الشراط بضواحي بوزنيقة، حين حاولت سيارة مجهولة، دفع سيارة المهدي إلى الهاوية. أصيب إثرها المهدي على مستوى فقرات العنق، وهو ما اضطره للتوجه إلى ألمانيا من أجل العلاج.

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المغرب شوف تيفي اليوسفي المهدي بن بركة الاستفتاء قنطرة واد شراط

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