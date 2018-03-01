عندما اقسم اليوسفي على القرآن ﻿

بداية سنة 1998 اتصل بي وزير المالية آنذاك إدريس جطو، وأخبرني صاحب الجلالة الحسن الثاني هو الذي كلفه بلقائي وأنه جاء بعد العرض الذي قدمه السيد جطو لجلالته حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة للمغرب،

شوف تيفي:

بداية سنة 1998 اتصل بي وزير المالية آنذاك إدريس جطو، وأخبرني صاحب الجلالة الحسن الثاني هو الذي كلفه بلقائي وأنه جاء بعد العرض الذي قدمه السيد جطو لجلالته حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة للمغرب، وآفاق المستقبل التي تنتظر بلادنا، وأمره الملك أن يعرض عليه نفس العرض لنناقشه معا. ولقد دام ذلك اللقاء حوالي أربع ساعات استمعت فيها إلى عرض السيد الوزير الذي ملخصه، أنه بالرغم من الصعوبات الاقتصادية فإن المغرب يمكن أن يخرج بسلام إذا اتخذ العديد من الإجراءات الضرورية..

استقبلني المرحوم الحسن الثاني بالقصر الملكي بالرباط، يوم الأربعاء 4 فبراير 1998، ليعينني وزيرا أول. وأكد لي قائلا: إنني أقدر فيك كفاءتك وإخلاصك وأعرف جيدا منذ الاستقلال أنك لاتركض وراء المناصب بل تنفر منها باستمرار، ولكننا مقبلون جميعا على مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلادنا إلى الأمام، حتى نكون مستعدين لولوج القرن الواحد والعشرين. وأنا مستعد أن أضمن لك الأغلبية لمدة 4 سنوات، ولك أن تختار فريقك الحكومي كما تشاء. غير أنه ونظرا لأن مجلس الأمن اتخذ قرارا بإجراء استفتاء في الصحراء قبل نهاية سنة 1998 فإننا في هذه الحالة سنكون في حاجة لخبرة وزير الداخلية الحالي إدريس البصري، الذي أشرف على إدارة ملف أقاليمنا الجنوبية منذ خمسة عشرة سنة، كما سأطالب من رئيس الحكومة الحالي السيد الفيلالي أن يتولى وزارة الشؤون الخارجية التي أشرف عليها منذ سنوات لنفس الأسباب أما باقي الوزراء فأنا انتظر اقتراحاتك''.

رحبت ببقاء الوزيرين المذكورين ولم يثر معي جلالته مطلقا ما اصطلح عليه بوزراء السيادة، فاستقر رأيي على اقتراح استمرار السيدين عمر عزيمان وزيرا للعدل والمرحوم العلوي المدغري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

شكرت صاحب الجلالة على هذه الثقة وأكدت له استعدادي لتحمل المسؤولية.. اقترح علي جلالته أن نلتزم معا أمام القرآن الكريم الموجود على مكتبه ''على أن نعمل معا لمصلحة البلاد وأن نقدم الدعم لبعضنا البعض''...

أثناء فترة الاستشارات الطويلة، اجتمعت مع المرحوم الحسن الثاني حوالي أربع مرات، كنت أنوي في البداية تأسيس حكومة لا يتجاوز أعضاؤها 18 أو 20 وزيرا تشتغل على قطاعات كبرى، غير أن تعدد أحزاب الأغلبية السبعة وانفتاح شهية الاستوزار لدى الجميع حالت دون ذلك.