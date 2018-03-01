مثيـــر وبالــفيديو.. شبــان يتحرشون بفتاة بلا حجـاب في الرياض.. ''لأنها خرجت متبرجة بلا حجاب'' ﻿

انشغــل مغردون سعوديون، الأحد 4 مارس 2018، بمقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وأحدَثَ ضجةً كبيرة، حيث ظهرت فيه فتاة عارية الرأس تتعرض للتحرش من قبل شُبان، فيما كانت تحاول إبعادهم عنها.

''شــوف تيفي''

انشغــل مغردون سعوديون، الأحد 4 مارس 2018، بمقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وأحدَثَ ضجةً كبيرة، حيث ظهرت فيه فتاة عارية الرأس تتعرض للتحرش من قبل شُبان، فيما كانت تحاول إبعادهم عنها.

وفــي هذا الصدد قـال موقع ''أخبار 24'' السعودي، إن فوضى عارمة حصلت في حديقة بشارع العليا بالعاصمة السعودية الرياض، عندما تجمهر عشرات الشباب حول فتاة وتحرَّش بعضهم بها.

وظهــرت الفتاة وهي تمسك بعصا وتحاول ضرب المتحرشين بها، وقادها الغضب إلى التلويح بالعصا لتجعل عشرات الشباب يفرون من حولها، وذكر موقع ''أخبار 24'' أن بعضهم أطلق تعليقات خادشة للفتاة، التي كانت في الحديقة الواقعة خلف مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، حسب ما أورده موقع ''هاف بوست عربي'',

وأثـــار مقطع الفيديو صدمة لدى سعوديين وردود فعل واسعة بين المغردين على موقع تويتر، وانقسمت الآراء بين تحميل الشباب المتحرشين مسؤولية ما جرى، فيما حمل آخرون الفتاة المسؤولية، ''لأنها خرجت متبرجة وبلا حجاب''، وفق تعبيرهم.

هــــذا وتصدَّر (هاشتاغ #مضاربة_فتاة_مع_شباب) قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة السعودية، فيما لم يصدر حتى مساء اليوم أي تعليق رسمي من السلطات على الحادثة.