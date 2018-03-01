تفاصيل رفض اليوسفي لمنصب الوزير الأول ﻿

عندما حان وقت الانتخابات، كان بمثابة امتحان للنوايا فاتضح كأن شيئا لم يتغير، وعادت حليمة لعادتها القديمة، فتصرفت كل السلطات، بما فيها أم الوزارات بتجاهل التوجيهات الملكية،

شوف تيفي:

عندما حان وقت الانتخابات، كان بمثابة امتحان للنوايا فاتضح كأن شيئا لم يتغير، وعادت حليمة لعادتها القديمة، فتصرفت كل السلطات، بما فيها أم الوزارات بتجاهل التوجيهات الملكية، ولم يعد أمامي إلا أن أعبر عن غضبي وسخطي، وأعلن نفاذ صبري، أمام هذا المشهد الغريب واللامسؤول، والعابث بمستقبل البلاد والعباد. فقررت حينئد تقديم استقالتي من الكتابة العامة للاتحاد الاشتراكي والذهاب إلى كان بفرنسا، احتجاجا على ما جرى. رغم أن صاحب الجلالة سبق أن أرسل قبل شهور من تاريخ الاستقالة بمستشاره الخاص السيد إدريس السلاوي، الذي أبلغني أن جلالته في إطار التوجهات الجديدة لرسم مستقبل البلاد بدخول القرن الواحد والعشرين، وإتمام المسلسل الديمقراطي وفتح باب التناوب أمام المعارضة لتساهم في تسيير الشأن العام. أخبرني جلالة الملك بأنه يريدني شخصيا لتحمل مسؤولية الوزارة الأولى وتدشين العهد الجديد، فطلبت منه أن يشكر صاحب الجلالة على هذا التوجه السليم أما فيما يخصني شخصيا، فرجوته أن يبلغه أن وضعيتي الصحية لاتسمح لي على الإطلاق بتحمل مثل هذه المسؤولية، لكن حزبنا كما جرت العادة، لن يتردد في تلبية أية دعوة فيها المصلحة العليا للبلاد. وبعد فترة جاءني نفس المبعوث بجواب الملك ''يقول لك جلالة الملك، هو أيضا مريض، وهذا قدرنا أن نتقاسم معا نحن المرضى عبء المسؤولية''.