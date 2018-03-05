واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، صورا صادمة، ظهرت خلاله سيدة وهي تدخن السجائر قبل أن تمنحها لطفل يجلس بجانبها ليدخن هو الآخر.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، صورا صادمة، ظهرت خلاله سيدة وهي تدخن السجائر قبل أن تمنحها لطفل يجلس بجانبها ليدخن هو الآخر.

وحسب ناشري الصور فإن السيدة التي تظهر بالصور هي والدة الطفل الذي تناوبت بصحبته على تدخين السجائر.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم من مضمونها، مؤكدين بأن هذه السيدة لا تستحق لقب ''الأم'' بسبب هذا التصرف الذي سيفسد أخلاق طفلها، بالإضافة إلى أنه سيكون سببا في إدمانه على السجائر التي ستؤثر على صحته البدنية والعقلية.