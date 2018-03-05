عاجل وبالصورة..هاذ شي خطير:سيارة دخلت في قهوة عامرة بالناس في بني ملال ﻿

شهد شارع الرباط ببني ملال وبالتحديد بالقرب من المحطة الطرقية،قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث خطير، يتمثل في فقدان سائق سيارة السيطرة على المقود ما جعله يصطدم بمقهى بها العشرات من الأشخاص.

''شوف تيفي''

شهد شارع الرباط ببني ملال وبالتحديد بالقرب من المحطة الطرقية،قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث خطير، يتمثل في فقدان سائق سيارة السيطرة على المقود ما جعله يصطدم بمقهى بها العشرات من الأشخاص.

وحسب مصادر محلية فإن اصطدام السيارة بقوة بالمقهى تسبب في إصابة بعض زبنائها بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرة إلى أن المعطيات الأولى للحادث تشير إلى أن عدد المصابين يصل ل 6 أشخاص.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية حلت بمكان الحادث، بينما تم نقل المصابين بواسطة سيارات إسعاف للمستشفى الإقليمي لبني ملال.