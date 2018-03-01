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لم يكن لي مسكن قار في باريس وتعرضت للطرد من فرنسا

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 23:50 لم يكن لي مسكن قار في باريس وتعرضت للطرد من فرنسا | بوليتيك
لم يكن لي مسكن قار في باريس وتعرضت للطرد من فرنسا
كان العمل الذي قمت به داخل كواليس الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت حماية الجامعة العربية ورعاية رئيسها السيد عبد الرحمان عزان باشا، عملا لم تنظر إليه السلطات الفرنسية بعين الرضا، وعندما كنت ذات

شوف تيفي:

كان العمل الذي قمت به داخل كواليس الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت حماية الجامعة العربية ورعاية رئيسها السيد عبد الرحمان عزان باشا، عملا لم تنظر إليه السلطات الفرنسية بعين الرضا، وعندما كنت ذات يوم أتمشى في شارع غير بعيد عن جامعة السربون، فإذا بشرطية تقف أمامي وتصرخ بأعلى صوتها ''هذا هو اليوسفي'' وما هي إلا لحظة حتى كنت مطوقا بفرقة من رجال الشرطة وقادوني إلى أحد المراكز الموجودة بشارع ''السان ميشيل''. عند استنطاقي من طرف ضابط الشرطة القضائية، واجهني، بكوني ضمن المبحوث عنهم منذ مدة طويلة، وأنهم بحثوا عني منذ شهور للعثور علي ولكن دون جدوى. أخبرت الضابط أنني يوميا أمارس حياتي بشكل علني، وأتنقل بين المكتبات في الشارع العام كأيها الناس، فأجابني: ''السيد اليوسفي، إن ما صرحت به حاليا هو أحسن وسيلة للتهرب من أية مراقبة، لأن كونك توجد في الشارع العام، وليس لديك عنوان قار تعود إليه على الأقل في الليل، فكيف يمكن لنا التعرف عليك''. اتخذ في حقي قرار الطرد من فرنسا، ووضعوني في إقامة إجبارية بأحد الفنادق المجاورة لإدارة الشرطة ريثما يصدر القرار النهائي للطرد. لكن بعد أيام تدخلت العديد من الشخصيات الفرنسية لدى الدوائر السياسية، فتم تحويل قرار الطرد من فرنسا إلى قرار النفي من مدينة باريس إلى مدينة بواتيي وسط فرنسا. في الحقيقة لم يكن لي مسكن قار في باريس، وكنت أتناوب مع بعض الإخوان العمال يشتغلون بالليل وينامون بالنهار، للمبيت والنوم في غرفهم.

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المغرب شوف تيفي اليوسفي فرنسا الطرد النفي باريس

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