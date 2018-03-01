''عـزيز أخنــوش'' في أول خروج إعلامي له : حزب التجمع الوطني للأحرار لم يأت ليعوض حزب الأصالة والمعاصرة ﻿

أكـــد ''عزيز أخنوش'' رئيـس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه لم يأت ليعوض أي حزب بما فيه حزب الأصالة والمعاصرة .

''شــوف تيفي''

أكـــد ''عزيز أخنوش'' رئيـس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه لم يأت ليعوض أي حزب بما فيه حزب الأصالة والمعاصرة .

وأوضح ''عـزيز أخنوش في أول خروج إعلامي له على برنامج ''حديث مع الصحافة''، الذي يبث على القناة الثانية ، أن حزب التجمع الوطني للأحرار لعب في التاريخ أدوارا مهمة ابتداء من أحمد عصمان وذلك نظرا لأن الأحزاب الوطنية، في ذلك الوقت، كانت تعيش مشاكل كبرى حينما دخلت إلى الحكومة .

وبخصوص فتح باب الترشيحات مؤخرا داخل حزب التجمع الوطني، قال ''عزيز أخنوش '' ، إن '' هذا الأمر لا علاقة له بالانتخابات السابقة لأوانها بل إن الأمر مرتبط بتفادينا انتظار لحظة انتخابات 2021 لتلقي الترشيحات ''،مردفا أن '' حزب التجمع الوطني للأحرار سيدافع على النموذج التنموي الذي اقترح وذلـك من أجل تطبيقه داخل الحكومة وكذلك لنكون ركيزة لتطبيق الإصلاحات المطلوبة''.