حصري وبالصورة.. بادرة طيبة لبعثة الرجاء تجاه ضحايا الحادث المؤلم بمنطقة ابن جرير ﻿

بادرة إنسانية طيبة قامت بها بعثة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، تجاه عائلة ضحايا الحادث المؤلم بمنطقة ابن جرير خلال فعاليات مباراة الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية والتي عرفت

شوف سبور : رشيد محمودي

بادرة إنسانية طيبة قامت بها بعثة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، تجاه عائلة ضحايا الحادث المؤلم بمنطقة ابن جرير خلال فعاليات مباراة الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية والتي عرفت وفاة 5 مشجعين كانوا على متن سيارة متوسطة الحجم.

وقامت بعثة الرجاء المكونة من معظم اللاعبين الممارسين في الفريق الأول بزيارة أسر الضحايا لتقديم التعازي والمواساة متمنين الصبر للعائلات والمغفرة لضحايا الحادث.

وعبرت ساكنة منطقة لالة مريم المتواجدة بالدار البيضاء عن إعجابها ببادرة بعثة الرجاء خاصة خلال مواساة الناجي الوحيد من الحادث الذي تعرض بدوره لصدمة نفسية حادة.