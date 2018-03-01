رسميا.. هذه أسباب وفاة قائد فيورنتينا الإيطالي ﻿

كشفت نيابة أوديني، عن السبب الحقيقي وراء وفاة قائد فريق فيورنتينا دافيدي أستوري الذي فارق الحياة اليوم الأحد ، في غرفته بأحد فنادق المدينة الإيطالية مؤكدة أن الوفاة كانت نتيجة لأسباب طبيعية.

شوف سبور

كشفت نيابة أوديني، عن السبب الحقيقي وراء وفاة قائد فريق فيورنتينا دافيدي أستوري الذي فارق الحياة اليوم الأحد ، في غرفته بأحد فنادق المدينة الإيطالية مؤكدة أن الوفاة كانت نتيجة لأسباب طبيعية.



وأفاد رئيس النيابة أنطونيو دي نيكولو، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية أن اللاعب فارق الحياة بسبب سكتة قلبية جاءت نتيجة لأسباب طبيعية.



واعتبر دي نيكولو أنه من النادر أن يحدث شيء من هذا القبيل لرياضي محترف دون أن تكون هناك إشارات مسبقة.



ووجد أستوري متوفيا في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه فريقه فيورنتينا الذي كان يستعد لملاقاة أودينيزي في الدوري الإيطالي، حيث غاب عن وجبة الإفطار مع زملائه.