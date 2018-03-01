بعد اعتقاله.. الراقي الشهير ''مصعب التوزي'' يمثل أمام القضاء غدا.. والمفاوضات مع ''الضحية'' تصل الباب المسدود.. وهــذه هي التفاصيل ﻿

يمثل صبيحة يوم غـــد الاثنين 5 مارس 2018 ، الــراقي الشهيــر ''مصعــب التوزي'' أمام قـاضي التحقيق بمحكمة الاستئنــاف بالدار البيضاء.

''شــوف تيفي''



يمثل صبيحة يوم غـــد الاثنين 5 مارس 2018 ، الــراقي الشهيــر ''مصعــب التوزي'' أمام قـاضي التحقيق بمحكمة الاستئنــاف بالدار البيضاء.

ومنــذ توقيف الــراقي ''مصعــب'' في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء وتم تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صبيحة الجمعة 2 مارس 2018، وتقرر متابعة هذا الأخير في حالة اعتقال بناء على الشكاية التي تقدمت بها ''الضحية'' والتي تتهمه من خلالها بالاغتصاب والابتزاز،حاول مجموعة من الرقاة التفاوض معها واغرائها ومحاولة إقناعها بالتنازل ، إلا أن المفاوضات بلغت إلى الباب المسدود إلى حدود كتابة هذه الأسطــر ، فيما لا زال هناك أفراد من عائلة الراقي المعتقل يحاولون إيجاد الحل الوسط ولو اقتضى الأمـر وعد ''الضحية'' بالزواج وهو الشيء الذي رفضته زوجــة ''مصعب''.

هـــذا وقد تم اعتقال هذا الأخير بعدما تقدمت إحدى المشتكيات إلى المصالح الأمنية بشكاية تتهمه من خلالها بالنصب واستغلالها أثناء ترقيتها وممارسة الجنس عليها واغتصابها بقلب المركز حين دخلت في غيبوبـــة.

وجـــدير بالذكر أن النيابة العامة قــررت متابعة الراقي ''مصعب التـوزي '' في حالة اعتقــال بعدما تبين لها تورط هذا الأخير فيما نسب إليه .