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عندما طالب اليوسفي من وزير الدفاع الأمريكي استرداد طربوشه

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 22:15 عندما طالب اليوسفي من وزير الدفاع الأمريكي استرداد طربوشه | بوليتيك
عندما طالب اليوسفي من وزير الدفاع الأمريكي استرداد طربوشه
منذ مغادرتي مدينة طنجة لمتابعة الدراسة في كل من مراكش والرباط، بقيت متمسكا باللباس التقليدي، أي الجلباب والطربوش، وقد دفعتني حادثة عرضية إلى أن اتخلى بصفة نهائية عن الجلباب والطربوش منذ سنة 1944،

شوف تيفي:

 

منذ مغادرتي مدينة طنجة لمتابعة الدراسة في كل من مراكش والرباط، بقيت متمسكا باللباس التقليدي، أي الجلباب والطربوش، وقد دفعتني حادثة عرضية إلى أن اتخلى بصفة نهائية عن الجلباب والطربوش منذ سنة 1944، ولم أرتديه منذ تلك الفترة سوى لأسباب بروتوكولية سنة 1998، بعد أن عينت وزيرا أول.

كانت الحادثة العرضية التي أجبرتني على التخلي عن الجلابة والطربوش أنه عندما كنت على متن الدراجة الهوائية في إحدى الرحلات اليومية، التي أقوم بها في مدينة الدار البيضاء بين درب السلطان والصخور السوداء "روش نوار"، مرت بقربي سيارة عسكرية "جيب" على متنها جنود من البحرية الأمريكية "المارينز"، وفي غفلة مني، وفي رمشة عين، انتزع أحدهم الطربوش من فوق رأسي وانطلقوا مقهقهين. وعندما حاولت شراء طربوش آخر، وجدت أن ثمنه يعادل الراتب الشهري الذي كنت أتقاضاه كمعلم. وبما أنني لم أتعود ولم يكن سائدا آنذاك ارتداء الجلباب بدون طربوش قررت التخلي عنهما معا. ظلت هذه الحادثة عالقة بذهني دون أن يطالها النسيان، لدرجة أنه عندما استقبلت كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع السيد ويليام كوهن، بصفتي وزيرا أول، وبعد انتهاء المحادثات الرسمية، دخلنا في دردشة عامة، فتذكرت حادثة الطربوش ورويت للوزير الأمريكي وأضفت مازحا "وبما أنك وزير الدفاع والمسؤول عن الجيش الأمريكي، فإنك مدين لي بالطربوش الذي انتزعه مني أحد جنودكم المارنز منذ سنة1944" ورد علي بدعابة قائلا: "اعترف لكم باسم الجيش الأمريكي بهذا الدين وسنعمل على تسديده". وبالفعل بعد مضي أسابيع، توصلت بقبعة أميرال للجيش الأمريكي، كانت جميلة، لكنها لم تعوض لي بهاء والقيمة المعنوية لذلك الطربوش المفقود.



 

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شوف تيفي المغرب الطربوش المارينز اليوسفي روش نوار

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