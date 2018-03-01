 ''عبد العالي حامي الدين'' سيمثل أمــام القضاء يوم غــد على خلفية تورطه في مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد..وهاشنو غايديرو عائلات وأصدقاء الضحية بفاس ﻿
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''عبد العالي حامي الدين'' سيمثل أمــام القضاء يوم غــد على خلفية تورطه في مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد..وهاشنو غايديرو عائلات وأصدقاء الضحية بفاس

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 22:08 عبد العالي حامي الدين سيمثل أمــام القضاء يوم غــد على خلفية تورطه في مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد..وهاشنو غايديرو عائلات وأصدقاء الضحية بفاس | بوليتيك
''عبد العالي حامي الدين'' سيمثل أمــام القضاء يوم غــد على خلفية تورطه في مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد..وهاشنو غايديرو عائلات وأصدقاء الضحية بفاس
علمت ''شوف تيفي'' أنه سيمثل يوم غد الاثنين 5 مارس 2018 ، القيادي بحزب العدالة والتنمية ''عبد العالي حامي الدين'' ، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ابتداء من الساعة التاسعة

''شـوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أنه سيمثل يوم غد الاثنين 5 مارس 2018 ، القيادي بحزب العدالة والتنمية ''عبد العالي حامي الدين'' ، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، وذلك على خلفية تورطه في مقتل الطالب اليساري الراحل بنعيسى أيت الجيد.

وأضــافت ذات المصادر أنه تزامنا مع مثول ''حامي الدين'' أمام قاضي التحقيق، ستنظم عائلة وأصدقاء الضحية أيت الجيد وقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق العدالة في حق المتورطين في مقتل أيت الجيد ولاسيــما القيادي بحزب البيجيدي المذكور الذي سبق ورفض المثول أمام القضاء ، كما يحاول إخوانه بالحزب وحركة التوحيد والاصلاح عدم تسليمه للعدالة كما سبق وجاء على لسان ''عبد الإله ابن كيران'' الأمين العام السابق للحزب ''لن نسلم لكم أخانا عبد العالي '' وهو التصريح الذي اعتبره عدد من المتتبعين أنه يمـس باستقلالية القضاء.

جديــر بالذكر أنه وبالرغــم من مــرور أكثر من 24 سنة على مقتل الطالب اليساري ''أيت الجيد'' بالقرب من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات دمــوية بين طلبة يساريين وإسلاميين لا زال الملف جاريا بمحكمة الاستئناف بفاس .

 

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