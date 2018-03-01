الكوكب المراكشي يحقق فوزا مهما خارج الديار على حساب الفريق العسكري ﻿

تمكن فريق الكوكب المراكب لكرة القدم، من تحقيق فوزا مهما أمام مضيفه الجيش الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين برسم الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط.

شوف سبور

تمكن فريق الكوكب المراكب لكرة القدم، من تحقيق فوزا مهما أمام مضيفه الجيش الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين برسم الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط.

وافتتح عبد الاله عميمي لاعب الكوكب المراكشي حصة التسجيل في الدقيقة 19، ليضيف اللاعب المهدي الهاكي الهدف الثاني في حدود الدقيقة 29 لتنتهي الجولة الاولى بتقدم الكوكب نتيجة وأداء.



وخلال الجولة الثانية استطاع فريق الجيش الملكي، من تدارك الموقف وتسجيل هدفين عن طريق كل من اللاعب بانو دياوارا في الدقيقة 63 وإبراهيم البرغودي في الدقيقة 80 ليعود عميمي مرة ثانية لإنهاء المباراة بهدف رائع للكوكب المراكشي في الدقيقة 88 ويبصم بذلك على انتصار مهم للمراكشيين وهزيمة قاسية للفريق العسكري...