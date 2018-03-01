 ''عزيز أخنوش'' يكشــف موقفــه من ''العثماني'' والأغلبية الحكومية في أول خروج إعلامي تلفزي له.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط | بوليتيك

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين | بوليتيك

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة | بوليتيك

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو | اقتصاد

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو

عندما اقسم اليوسفي على القرآن | بوليتيك

عندما اقسم اليوسفي على القرآن

مثيـــر وبالــفيديو.. شبــان يتحرشون بفتاة بلا حجـاب في الرياض.. لأنها خرجت متبرجة بلا حجاب | دولي

مثيـــر وبالــفيديو.. شبــان يتحرشون بفتاة بلا حجـاب في الرياض.. ''لأنها خرجت متبرجة بلا حجاب''

تفاصيل رفض اليوسفي لمنصب الوزير الأول | بوليتيك

تفاصيل رفض اليوسفي لمنصب الوزير الأول

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

''عزيز أخنوش'' يكشــف موقفــه من ''العثماني'' والأغلبية الحكومية في أول خروج إعلامي تلفزي له..

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 21:48 عزيز أخنوش يكشــف موقفــه من العثماني والأغلبية الحكومية في أول خروج إعلامي تلفزي له.. | بوليتيك
''عزيز أخنوش'' يكشــف موقفــه من ''العثماني'' والأغلبية الحكومية في أول خروج إعلامي تلفزي له..
بعبارة ''بكــل صراحة وزراء حزبنا مرتاحين داخل الحكومة، وأنا شخصيا مرتاح لرئيس الحكومة لأن لغته واضحة، ورجل عملي'' لخص عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد والبحري، ورئيس الحزب التجمع الوطني للأحرار،

''شـــوف تيفي''

بعبارة ''بكــل صراحة وزراء حزبنا مرتاحين داخل الحكومة، وأنا شخصيا مرتاح لرئيس الحكومة لأن لغته واضحة، ورجل عملي'' لخص عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد والبحري، ورئيس الحزب التجمع الوطني للأحرار، موقفه اتجاه الانسجام الحكومي الذي يصفه البعض ب''الهش''.

وفي هذا الصدد نفــى ''عزيز أخنوش'' خلال أول خروج إعلامي تلفزي له ضمن برنامج ''حديث الصحافة'' على القناة الثانية، بصفته وزيرا و رئيسا لحزب الأحرار، مساء اليوم الأحد 4 مارس، ما تم الترويج له حول مقاطعة الحزب لاجتماع الحكومة، موضحا أنه كان في ألمانيا، تزامنا مع تواجد باقي وزراء حزبه في زيارة للشرق الأوسط، في الوقت الذي حضرت فيه الوزيرة لمياء بوطالب الاجتماع، ليضيف أن الحديث عن المقاطعة كان مجرد تأويل.

وفي ذات السياق اعتبر أخنوش أن بعض الآراء ''المشوشة'' قد تكون مقبولة في حال مارستها المعارضة، لكن التشويش من داخل الأغلبية من شأنه أن يخل بالانسجام والاحترام، موضحا أنه كلما كان تشويش ستكون أزمة، أو بعض الخلافات التي يمكن تجاوزها من طرف الحكماء.

وفي رده عن الانتقادات التي تتحدث عن حملة انتخابية سابقة لأوانها من خلال الحديث عن رغبة الحزب في إحراز المرتبة الأولى سنة 2021 ، قال أخنوش أن السياسة بحاجة للطموح، وأن الحزب الذي يرغب في أن يصنع سمعته بحاجة للتحرك من أجل نتائج أفضل، '' لأن كل الأحزاب تطمع في الوصول للمراتب الأولى .. هذه هي دينامية المشهد السياسي المبنية على التنافسية'' .

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحكومة التجمع الوطني للأحرار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط | بوليتيك

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين | بوليتيك

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة | بوليتيك

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة

عندما اقسم اليوسفي على القرآن | بوليتيك

عندما اقسم اليوسفي على القرآن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تفاصيل مثيرة و تصريحات مؤلمة حول انفجار قنينة غاز بالدارالبيضاء | خبر اليوم
منذ 4 ساعات

بالفيديو..تفاصيل مثيرة و تصريحات مؤلمة حول انفجار قنينة غاز بالدارالبيضاء

بالفيديو..حدراف والحداد ضمن قائمة الأسود استعدادا لمونديال روسيا2018 | شوف الصحافة

بالفيديو..حدراف والحداد ضمن قائمة الأسود استعدادا لمونديال روسيا2018

كواليس ماراطون الرباط الدولي | خارج البلاطو

كواليس ماراطون الرباط الدولي

لاعبو الرجاء بحي للا مريم بالبيضاء لتقديم التعازي لأسر المشجعين الرجاويين ضحايا فاجعة بنجرير | خارج البلاطو

لاعبو الرجاء بحي للا مريم بالبيضاء لتقديم التعازي لأسر المشجعين الرجاويين ضحايا فاجعة بنجرير

﻿

آخر المستجدات

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط | بوليتيك
منذ 29 دقيقة

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين | بوليتيك

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة | بوليتيك

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو | اقتصاد

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.