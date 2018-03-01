فضيحة غير مسبوقة .. شاب عرّا الأم ديالو وحاول يغتاصبها وضربها في مراكش+تفاصيل جد صادمة ﻿

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، إيداع شاب من ذوي السوابق العدلية بالمركب السجني الأوداية، ضواحي مراكش، بعد متابعته من أجل تهمة السب والشتم ومحاولة الاعتداء على أحد الأصول.

''شوف تيفي''

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، إيداع شاب من ذوي السوابق العدلية بالمركب السجني الأوداية، ضواحي مراكش، بعد متابعته من أجل تهمة السب والشتم ومحاولة الاعتداء على أحد الأصول.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بشيشاوة، مباشرة بعد اعتدائه على والدته، حيث دخل في ملاسنة معها، مستغلا وجودها بمفردها في البيت بعد أن خرج زوجها كعادته للعمل، مما قاده بعد تأمينه لظروف جريمته إلى تعنيف والدته وحاول محاصرتها في أحد أركان البيت، وباشر نزع سروالها وتمزيق ملابسها بنية الاغتصاب، لتنطلق الأم المغلوبة على أمرها في إطلاق صرخات النجدة، جعلت الابن العاق يفر إلى وجهة مجهولة، فيما توجهت الوالدة المكلومة إلى مقر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بشيشاوة لوضع شكاية في الموضوع مخافة العودة إلى المنزل لتكرار فعلته الشنعاء.

وفور تسجيل الضحية وأخذ البيانات الخاصة بها، حلت فرقة الشرطة القضائية بمحيط الجريمة، لتتمكن بعد عمليات أمنية من إيقاف المتهم وهو من ذوي السوابق في مجال العنف ضد الأصول بعد كمين محكم، وتم اقتياده إلى مقر الفرقة المذكورة، حيث تم إخضاعه لبحث معمق تحت إشراف النيابة العامة التي أمرت بوضعه تحت الحراسة النظرية.