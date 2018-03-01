 توقيف ثلاثة أشخاص ضمنهم فتاة متورطون بالفساد وانتحال صفة والسكر العلني بطنجة ﻿
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توقيف ثلاثة أشخاص ضمنهم فتاة متورطون بالفساد وانتحال صفة والسكر العلني بطنجة

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 21:17 توقيف ثلاثة أشخاص ضمنهم فتاة متورطون بالفساد وانتحال صفة والسكر العلني بطنجة | مجتمع
توقيف ثلاثة أشخاص ضمنهم فتاة متورطون بالفساد وانتحال صفة والسكر العلني بطنجة
تمكنت نهاية هذا الأسبوع المصالح الأمنية المختصة بمراقبة الأماكن العمومية التابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات بتنسبق مع فرقة البحث للشرطة القضائية و باستغلال معلومات دقيقة متوصل بها من توقيف

"شـــوف تيفي"

 

تمكنت نهاية هذا الأسبوع المصالح الأمنية المختصة بمراقبة الأماكن العمومية التابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات بتنسبق مع فرقة البحث للشرطة القضائية و باستغلال معلومات دقيقة متوصل بها من توقيف ثلاثة أشخاص ضمنهم فتاة يبلغون من العمر على التوالي 33 ،28 و24 سنة ،وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية واستهلاكها والفساد وانتحال صفة والسكر العلني.

وحسب "إخبارية" توصلت بها "شوف تيفي" فالمعنيون بالأمر جرى توقيفهم باحدى الملاهي الليلية بالمدينة وذلك في إطار المراقبة الأمنية لهاته الأماكن من قبل الفرقة المذكورة حيث أسفرت الأبحاث الأولية عن كون أحد الموقوفين ينتحل صفة شرطي؛فيما تم ضبط كمية 15 غرام من مخدر الكوكايين لدى الآخر وجدت مخبأة بسيارته.


هـــذا وقد تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

 

‫شوف تيفي

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