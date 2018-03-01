حسبان يرحل وبودريقة لن يعود وهذه هي الحلول التي اقترحها أوزال ﻿

دعا محمد أوزال الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إلى عقد اجتماع يحضره الرؤساء السابقون لفريق الرجاء الرياضي إلى جانب سعيد حسبان رئيس الفريق الحالي.

" شوف سبور"

دعا محمد أوزال الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إلى عقد اجتماع يحضره الرؤساء السابقون لفريق الرجاء الرياضي إلى جانب سعيد حسبان رئيس الفريق الحالي.

وكشفت صحيفة المساء في ملحقها الرياضي ليوم غد الإثنين، أن أوزال التقى نهاية الأسبوع الماضي بحسبان ودعاه إلى تحديد موعد جمع عام غير عادي في 31 مارس الجاري، بناء على قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي دعت إلى إتمام أشغال الجمع العام في 12 من شهر يناير الماضي، ولم يشهد نهاية له بعد خلاف بين سعيد حسبان ومحمد بودريقة.

وحسب ذات المصدر، فإن أوزال دعا لتحديد الجمع العام غير العادي متم مارس الجاري، من المنتظر أن يعرف تكوين لجنة مؤقتة ستشرف على تسيير شؤون الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي، قبل تحديد موعد لجمع عام جديد لانتخاب رئيس خلفا لسعيد حسبان بحيث أن بودريقة غير مرشح للعودة إلى رئاسة النادي.





