خطير..خطاف يدهس أمنيين بالقنيطرة..وبوليسي دار عمل بطولي ﻿

أحالت الشرطة القضائية بالقنيطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية منتصف الأسبوع الماضي، شخصا يحترف النقل السري، دهس أمنيين عمدا، مخلفا إصابة شرطي يجروح في أنفه، نقل على إثرها إلى المستشفى

"شوف تيفي"

أحالت الشرطة القضائية بالقنيطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية منتصف الأسبوع الماضي، شخصا يحترف النقل السري، دهس أمنيين عمدا، مخلفا إصابة شرطي يجروح في أنفه، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، علاوة على الأضرار البالغة التي لحقت سيارة النجدة التابعة للشرطة، فيما قفز ضابط شرطة فوق المحرك الأمامي لسيارة الجانح، ما تسبب في حالة استنفار أمني وسط عناصر الدورية التي كانت تنظم حركة السير على مستوى شارع المسيرة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن النيابة العامة استمعت إلى الموقوف، في تهم النقل السري للركاب بدون رخصة وعدم الامتثال والعنف في حق رجال الشرطة أثناء مزاولة مهامهم ومحاولة الايذاء العمدي وإلحاق خسائر مادية بسيارة الشرطة.

واستنادا إلى مصادر اليومية فالموقوف من مواليد 1979 بدوار عين أعريس ضواحي القنيطرة، يمتلك سيارة من نوع "مرسيدس 240" ومعروف بضواحي القنيطرة بممارسة النقل السري.





