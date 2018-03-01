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هـــا المعقول. بعد فضيحة الراقي الشهير''مصعب'' وتورطـه في ممارسة الجنس والاغتصاب والابتزاز.. تراجع كبير على مراكز الرقية الشرعية.. تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 19:48 هـــا المعقول. بعد فضيحة الراقي الشهيرمصعب وتورطـه في ممارسة الجنس والاغتصاب والابتزاز.. تراجع كبير على مراكز الرقية الشرعية.. تفاصيل مثيرة | مجتمع
هـــا المعقول. بعد فضيحة الراقي الشهير''مصعب'' وتورطـه في ممارسة الجنس والاغتصاب والابتزاز.. تراجع كبير على مراكز الرقية الشرعية.. تفاصيل مثيرة
عـــلمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن الرقاة يعيشيون نهاية الأسبــوع الحالي حالة عصيبـة جـدا واستياء عــارما في صفوفهم لاسيمـا بعد الفضيــحة الثقيلة التي تورط فيها صديقهم الــراقي الشهير ''مصعب

''شـوف تيفي'' م.ق

 

عـــلمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن الرقاة يعيشيون نهاية الأسبــوع الحالي حالة عصيبـة جـدا واستياء عــارما في صفوفهم لاسيمـا بعد الفضيــحة الثقيلة التي تورط فيها صديقهم الــراقي الشهير ''مصعب التوزي'' والتي تتعلق باغتصاب وابتزاز زبـونة بعدما قصدت مركزه لأجل الرقية الشرعية لتخرج من المركز إلى مصالح الشرطة وتقــدم شكايتها تتهمه من خلالها باستغلال غيبوبتها واغتصابها وابتزازها .

وأضــافت ذات المصادر أن الرقــاة اعتبروا ما وقع للراقي ''مصعب'' ضـربة قاضية لمهنة الرقية الشرعية حيث تفاعل الرأي العام الوطني مع القضية بنوع من التخوف والتحفظ على توافد أسرهم وعائلاتهم على مراكز الرقية لاسيما بعد الصدمة الكبيرة التي خلفها الخبر تزامنا مع أخبار أخرى مشابهة له .

وزادت ذات المصادر أن الاجتمــاع الذي جمع العديد من الرقاة بالدار البيضاء ليلة أمس وصبيحة اليوم لأجل التفاوض مع أسرة الضحية وإقناعها لأجل التراجع عن الشكاية وتقديم تنازلها للنيابة العامة لأجل تمتيع المعتقل بالسراح وإخراجه من سجن عكاشة ، وخلال ذات الاجتماع والذي حضرته وجوه بارزة في مجال الرقية بالمغرب لم يفوت الفرصة للإشارة أن اعتقال ''مصعب'' والتهمة التي تلاحقه جعلت العديد من الزبناء يتخوفون من التوافد على مراكزهم .

هـــذا وقد انتشرت ما يسمى بالمراكز للرقية الشرعية بكثرة في ربوع المملكة بحجة العلاج بالرقية الشرعية، وعجت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتوب بعشرات القنوات وتسويق هذه المراكز على أنها علاج بالرقية الشرعية، وتم استغلال الإنترنت والعالم الافتراضي الذي يعتبر مكانا خصبا لذر الأموال.

وجــدير بالذكر أن مجال الرقيــة الشرعية لازال يعيش نوعا من العشوائية ولم يقنن لحدود اللحظة، حيث لا يوجد هناك قانون تنظيمي لهذا المجال الذي تنتشر الكثير من الشبهات و الحكايات حوله ، وعن ظاهرة الاعتداء الجنسي على نساء من قبل رجال ما يسمى بــ''الرقية'' الذين تبدو عليهم مظاهر الالتزام من لحية طويلة، وأحيانًا يستعملون أشرطة فيديو توثق حديثه مع جن أو تصريح لمريض يقول إنه شفي تمامًا بدعم من الراقـي ، وكلها أساليب لإيهام المريض، الذي يكون مكتئبا في غالب الأحوال .



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