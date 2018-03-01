حدراف و الحداد ضمن قائمة الأسود لمواجهة صربيا و أوزبكستان ﻿

وجه الناخب الوطني هيرفي رونار الدعوة لزكرياء حدراف وبدر بانون من الرجاء الرياضي، و إسماعيل الحداد و صلاح الدين السعيدي من الوداد الرياضي، للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني استعدادا لمبارتيه

"شوف سبور"

وجه الناخب الوطني هيرفي رونار الدعوة لزكرياء حدراف وبدر بانون من الرجاء الرياضي، و إسماعيل الحداد و صلاح الدين السعيدي من الوداد الرياضي، للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني استعدادا لمبارتيه الوديتين ضد صربيا و أوزبكستان على التوالي يومي 23 و27 مارس الحالي.

وأفادت صحيفة "الأحداث المغربية"، ليوم غد الاثنين أن دعوة لاعبي الوداد والرجاء البيضاويين، تأتي بعد تألقهم في نهائيات كأس إفريقيا للمحليين التي استضافها المغرب في يناير و فبراير الماضيين، وإلى جانبهم اختار هيرفي رونار أيوب الكعبي هداف الشان الأخير بتسعة أهداف لتجريبه في وديتي مارس الحالي.

ويذكر أن الناخب الوطني هيرفي رونار سيكون مطالبا بإرسال القائمة الأولية للأسود للفيفا والتي ستضم 35 لاعبا يوم 14 ماي المقبل.