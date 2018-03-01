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مثير..بسبب الحجم الكبير للأعضاء التناسلية عند الذكور: وزير صحة يطالب بمنع استيراد الواقيات الذكرية الصينية لصغر حجمها

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 18:59 مثير..بسبب الحجم الكبير للأعضاء التناسلية عند الذكور: وزير صحة يطالب بمنع استيراد الواقيات الذكرية الصينية لصغر حجمها | دولي
مثير..بسبب الحجم الكبير للأعضاء التناسلية عند الذكور: وزير صحة يطالب بمنع استيراد الواقيات الذكرية الصينية لصغر حجمها
صرح وزير الصحة الزيمبابوى ديفيد باريريناتوا بأن الواقيات الذكرية المستوردة من الصين إلى زيمبابوي صغيرة جدا وهو ما يسبب مشاكل للرجال في البلاد.

"شوف تيفي"

صرح وزير الصحة الزيمبابوى ديفيد باريريناتوا بأن الواقيات الذكرية المستوردة من الصين إلى زيمبابوي صغيرة جدا  وهو ما يسبب مشاكل للرجال في البلاد.

وحسب ما كشف عنه موقع "20 minute" الفرنسي، فإن الوزير الزيمبابوي، أفاد بأن الرجال في منطقة الجنوب الإفريقي، يعانون بسبب انتشار مرض "السيدا"، وأشار إلى أن الدولة تشجع مواطنيها على استخدام وسائل الحماية إلا أن الواقيات الصينية المستوردة رقيقة جدا وصغيرة.

ودعا وزير الصحة، يضيف الموقع، الشركات المحلية إلى البدء في إنتاج الواقيات الذكرية محليا لتلبية احتياجات السكان.

 

 

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