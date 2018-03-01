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البنزرتي رغم فوزه على الدفاع ينتقد مستوى لاعبيه ويفجرها في وجه الجامعة

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 18:56 البنزرتي رغم فوزه على الدفاع ينتقد مستوى لاعبيه ويفجرها في وجه الجامعة | سبور
البنزرتي رغم فوزه على الدفاع ينتقد مستوى لاعبيه ويفجرها في وجه الجامعة
قال فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، إن الفوز على الدفاع الحسني الجديدي برسم الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية لم يكن سهلا على لاعبيه، موضحا أن الخصم كان منظما

" شوف سبور"

قال فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، إن الفوز على الدفاع الحسني الجديدي برسم الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية لم يكن سهلا على لاعبيه، موضحا أن الخصم كان منظما وأغلق كل المنافذ.

وانتقد البنزرتي خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة قرار لجنة البرمجة بعد الإعلان عن خوض اللقاء اليوم الأحد علما أن الفريقين يمثلان المغرب الأسبوع المقبل خلال مشاركتهما في مباريات الاتحاد الإفريقي والعصبة الإفريقية، مؤكدا أن الجامعة لم تكن رحيمة لكلا الفريقين وكان من المفروض أن يتم تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق.

ورغم تحقيق الفوز يرى مدرب الوداد، أن فريقه لم يكن في المستوى المطلوب مشيرا إلى أن قوة الفريق الخصم كانت سببا في ظهور فريقه بهذا المستوى.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد الرياضي حقق فوزا صعبا اليوم بملعب العبدي بمدينة الجديدة على حساب الدفاع الجديدي بهدف دون رد حمل توقيع المهاجم النيجري شيكاتارا في الدقيقة 79.

 

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شوف سبور المغرب فوزي البنزرتي الوداد البيضاوي الدفاع الحسني الجديدي

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