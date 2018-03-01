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إيكيدير يفوز بالنحاس في بطولة العالم داخل الصالات

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 18:13 إيكيدير يفوز بالنحاس في بطولة العالم داخل الصالات | سبور
إيكيدير يفوز بالنحاس في بطولة العالم داخل الصالات
فشل العداء المغربي عبد العاطي إيڭيدر المتخصص في مسافة 1500 متر، قبل قليل، من تحقيق الميدالية الذهبية خلال مشاركته في نهائي بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات، مكتفيا بالرتبة الثالثة.

" شوف سبور"

فشل العداء المغربي عبد العاطي إيڭيدر المتخصص في مسافة 1500 متر، قبل قليل، من تحقيق الميدالية الذهبية خلال مشاركته في نهائي بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات، مكتفيا بالرتبة الثالثة.

وتأهل إيكيديرإلى النهائيبعد تحقيق توقيت جيد في سباق التصفية الأولى في زمن قدره 13.40.3، بفارق سبعة أجزاء من المائة عن الاثيوبي أمان ووت، الذي حجز بطاقة التأهل الثانية.

ومعلوم أن إيكيدير سبق له أن توج بثلاث ميداليات (ذهبية، وفضية، وبرونزية) في سباق 1500 متر لبطولة العالم داخل القاعة.
إيكيدير

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