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آخر مستجدات وتطورات قضية الراقي الشهير ''مصعــب'' المتهم بالاغتصاب والابتزاز وهذا هو طلب ''الضحيـة'' (تفــاصيل صـادمة )

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 17:56 آخر مستجدات وتطورات قضية الراقي الشهير مصعــب المتهم بالاغتصاب والابتزاز وهذا هو طلب الضحيـة (تفــاصيل صـادمة ) | مجتمع
آخر مستجدات وتطورات قضية الراقي الشهير ''مصعــب'' المتهم بالاغتصاب والابتزاز وهذا هو طلب ''الضحيـة'' (تفــاصيل صـادمة )
في تطـــور مثيـــر علمت ''شــوف تيفي'' من مصــادرها أن مجموعــة من الرقــاة توجــهوا إلى منزل أســرة الضحية لأجــل إقناعــها بالتراجـع عن الشكـاية التي كانت سببا مباشرا في اعتقال الراقي ''مصعب

''شـوف تيــفي''

في تطـــور مثيـــر علمت ''شــوف تيفي'' من مصــادرها أن مجموعــة من الرقــاة توجــهوا إلى منزل أســرة الضحية لأجــل إقناعــها بالتراجـع عن الشكـاية التي كانت سببا مباشرا في اعتقال الراقي ''مصعب التوزي'' بتهمة التحرش والاغتصاب والابتزاز وطالبوها بالتنـازل للمتهم حتى يتمتــع بالســراح.

وأضــافت ذات المصـادر أن الــرقاة طالبوا ''الضحية'' بالإفصاح عن متطلباتها وشروطها ، كما طالبها بعضهم بالــزواج ووافقــت إلا أنها طالبـت بمبلغ مالي كبير الشيء الذي لم يقبلــه أحد الرقاة واعتبر الأمر بيعا وشراء على حساب خطأ اشترك فيه الطرفان على حد قول المصادر.

وزادت ذات المصــادر أن أسرة الــراقي ''مصعب التوزي'' تعيش لحظات عصيبة على إثر هذه الفضيحة التي ألمت بها، ولا سيما زوجته التي عبرت للرقــاة قائلـــة : '' زوجي مصعب أخطأ ويستحق أكثر ويجب أن يعاقب ''، ولا زال بعض أصدقاء الراقي المعتقل يحاولون إيجـاد حل وسط بين الطرفين مع عدم إنكارهم أنــه أخطأ .

وصــرح أحد مشاهير الرقية بالمغرب في فيديو مسجل تم تداوله صبيحة يومه الأحد مؤكدا أن جمعية الرقــاة تعاملت مع الموضوع حتى لا تتشوه صورة الرقية الشرعية بالمغرب ولكنها ستتخذ الإجراء المناسب من شخص ''مصعب التوزي'' بعد أن يقول القضاء كلمته الأخيرة.


هـــذا وقد تم اعتقال هذا الأخير بعدما تقدمت إحدى المشتكيات إلى المصالح الأمنية بشكاية تتهمه من خلالها بالنصب واستغلالها أثناء ترقيتها وممارسة الجنس عليها واغتصابها بقلب المركز حين دخلت في غيبوبـــة.

وجـــدير بالذكر أن النيابة العامة قــررت متابعة الراقي ''مصعب التـوزي '' في حالة اعتقــال بعدما تبين لها تورط هذا الأخير فيما نسب إليه .

 

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