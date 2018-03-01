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برشلونة يحقق فوزا صعبا على أتليتيكو وينفرد بالصدارة

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 17:41 برشلونة يحقق فوزا صعبا على أتليتيكو وينفرد بالصدارة | سبور
برشلونة يحقق فوزا صعبا على أتليتيكو وينفرد بالصدارة
تمكن فريق برشلونة الإسباني من تحقيق فوز صعب أمام ضيفه العنيد أتليتيكو مدريد بنتيجة هدف دون رد برسم الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

" شوف سبور"

تمكن فريق برشلونة الإسباني من تحقيق فوز صعب أمام ضيفه العنيد أتليتيكو مدريد بنتيجة هدف دون رد برسم الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعرفت المباراة منافسة قوية بين الفريقين خاصة على المستوى البدني وبعد سلسلة من الفرص السانحة للتسجيل لفريق برشلونة حصل النادي الكتالوني على ركلة حرة قريبة من المرمى، حولها ليونيل ميسي إلى هدف عالمي في حدود الدقيقة 26.

وعرفت أطوار الجولة الثانية مدا هجوميا قويا من فريق أتليتيكو ليجبر الفريق الكتالوني للرجوع إلى الوراء ليضمن فوزه بثلاث نقاط غالية أبعدته بصدارة الليغا بفارق 8 نقاط عن مطاردة الأتلتيكو.



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سبور شوف سبور المغرب برشلونة أتليتيكو مدريد

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