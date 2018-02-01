موقع يوتوب بدون أنترنت..وهاكيفاش ﻿

أعلنت شركة يوتيوب، مؤخرا، عن تفعيل خدمة ''يوتيوب غو''، والتي ستمكن المستخدمين الذين لا تتوفر لديهم خدمة إنترنت سريعة في نحو 125 دولة، من الاطلاع على مقاطع الشبكة.

"شوف تيفي"

أعلنت شركة يوتيوب، مؤخرا، عن تفعيل خدمة "يوتيوب غو"، والتي ستمكن المستخدمين الذين لا تتوفر لديهم خدمة إنترنت سريعة في نحو 125 دولة، من الاطلاع على مقاطع الشبكة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية فإن شركة يوتيوب، المملوكة لشركة غوغل العملاقة، تهدف من وراء تفعيل هذه الخدمة، إلى تعزيز حضورها في الدول النامية، خاصة التي تعاني من سرعات إنترنت ضعيفة.



وأبرزت ذات المصادر أن يوتيوب، وضعت قيودا على استخدام خدمتها الجديدة، من بينها أنه لا يمكن تنزيل مقاطع الفيديو إلا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، كما لا يمكن تحميل أي فيديو على أي كمبيوتر مكتبي.