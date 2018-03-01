 فضيحة وبالفيديو..شيباني بلا حشمة بلا حيا كيمارس العادة السرية على تلميذات في الشارع بالفقيه بنصالح ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط | بوليتيك

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين | بوليتيك

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة | بوليتيك

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو | اقتصاد

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو

عندما اقسم اليوسفي على القرآن | بوليتيك

عندما اقسم اليوسفي على القرآن

مثيـــر وبالــفيديو.. شبــان يتحرشون بفتاة بلا حجـاب في الرياض.. لأنها خرجت متبرجة بلا حجاب | دولي

مثيـــر وبالــفيديو.. شبــان يتحرشون بفتاة بلا حجـاب في الرياض.. ''لأنها خرجت متبرجة بلا حجاب''

تفاصيل رفض اليوسفي لمنصب الوزير الأول | بوليتيك

تفاصيل رفض اليوسفي لمنصب الوزير الأول

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

فضيحة وبالفيديو..شيباني بلا حشمة بلا حيا كيمارس العادة السرية على تلميذات في الشارع بالفقيه بنصالح

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 16:23 فضيحة وبالفيديو..شيباني بلا حشمة بلا حيا كيمارس العادة السرية على تلميذات في الشارع بالفقيه بنصالح | مجتمع
فضيحة وبالفيديو..شيباني بلا حشمة بلا حيا كيمارس العادة السرية على تلميذات في الشارع بالفقيه بنصالح
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام مسن بممارسة العادة السرية خلال مطاردته لمجموعة من التلميذات.

'شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام مسن بممارسة العادة السرية خلال مطاردته لمجموعة من التلميذات.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيل الفيديو، جرت خلال الأسبوع الجاري بالفقيه بنصالح وبالتحديد بالقرب من الثانوية التأهيلية الكندي، حيث قام مسن بمطاردة تلميذات، قبل أن يعمد إلى ممارسة العادة السرية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع التلميذات بأخذ الحيطة والحذر، في حين طالب آخرون المصالح الأمنية بالتحرك وضبطه في حالة تلبس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ممارسة العادة السرية الثانوية التأهيلية المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

عاجل.. أول خروج للراقي الشهير مصعب بعد اتهامه بالاغتصاب..وهذا ما قاله+صورة | مجتمع

عاجل.. أول خروج للراقي الشهير مصعب بعد اتهامه بالاغتصاب..وهذا ما قاله+صورة

بعد اعتقاله.. الراقي الشهير مصعب التوزي يمثل أمام القضاء غدا.. والمفاوضات مع الضحية تصل الباب المسدود.. وهــذه هي التفاصيل | مجتمع

بعد اعتقاله.. الراقي الشهير ''مصعب التوزي'' يمثل أمام القضاء غدا.. والمفاوضات مع ''الضحية'' تصل الباب المسدود.. وهــذه هي التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تفاصيل مثيرة و تصريحات مؤلمة حول انفجار قنينة غاز بالدارالبيضاء | خبر اليوم
منذ 4 ساعات

بالفيديو..تفاصيل مثيرة و تصريحات مؤلمة حول انفجار قنينة غاز بالدارالبيضاء

بالفيديو..حدراف والحداد ضمن قائمة الأسود استعدادا لمونديال روسيا2018 | شوف الصحافة

بالفيديو..حدراف والحداد ضمن قائمة الأسود استعدادا لمونديال روسيا2018

كواليس ماراطون الرباط الدولي | خارج البلاطو

كواليس ماراطون الرباط الدولي

لاعبو الرجاء بحي للا مريم بالبيضاء لتقديم التعازي لأسر المشجعين الرجاويين ضحايا فاجعة بنجرير | خارج البلاطو

لاعبو الرجاء بحي للا مريم بالبيضاء لتقديم التعازي لأسر المشجعين الرجاويين ضحايا فاجعة بنجرير

﻿

آخر المستجدات

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط | بوليتيك
منذ 31 دقيقة

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين | بوليتيك

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة | بوليتيك

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو | اقتصاد

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.