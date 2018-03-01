فضيحة وبالفيديو..شيباني بلا حشمة بلا حيا كيمارس العادة السرية على تلميذات في الشارع بالفقيه بنصالح ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام مسن بممارسة العادة السرية خلال مطاردته لمجموعة من التلميذات.

'شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام مسن بممارسة العادة السرية خلال مطاردته لمجموعة من التلميذات.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيل الفيديو، جرت خلال الأسبوع الجاري بالفقيه بنصالح وبالتحديد بالقرب من الثانوية التأهيلية الكندي، حيث قام مسن بمطاردة تلميذات، قبل أن يعمد إلى ممارسة العادة السرية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع التلميذات بأخذ الحيطة والحذر، في حين طالب آخرون المصالح الأمنية بالتحرك وضبطه في حالة تلبس.