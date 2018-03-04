 مبادرة هي الأولى من نوعها ... تلقين سائقي حافلات شركة ''سيتي باص '' بشراكة مع كلية الطب والصيدلة تقنيات الإسعافات الأولية ترصدا لاحتواء أي طارئ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط | بوليتيك

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين | بوليتيك

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة | بوليتيك

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو | اقتصاد

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو

عندما اقسم اليوسفي على القرآن | بوليتيك

عندما اقسم اليوسفي على القرآن

مثيـــر وبالــفيديو.. شبــان يتحرشون بفتاة بلا حجـاب في الرياض.. لأنها خرجت متبرجة بلا حجاب | دولي

مثيـــر وبالــفيديو.. شبــان يتحرشون بفتاة بلا حجـاب في الرياض.. ''لأنها خرجت متبرجة بلا حجاب''

تفاصيل رفض اليوسفي لمنصب الوزير الأول | بوليتيك

تفاصيل رفض اليوسفي لمنصب الوزير الأول

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

مبادرة هي الأولى من نوعها ... تلقين سائقي حافلات شركة ''سيتي باص '' بشراكة مع كلية الطب والصيدلة تقنيات الإسعافات الأولية ترصدا لاحتواء أي طارئ

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 16:16 مبادرة هي الأولى من نوعها ... تلقين سائقي حافلات شركة سيتي باص بشراكة مع كلية الطب والصيدلة تقنيات الإسعافات الأولية ترصدا لاحتواء أي طارئ | مجتمع
مبادرة هي الأولى من نوعها ... تلقين سائقي حافلات شركة ''سيتي باص '' بشراكة مع كلية الطب والصيدلة تقنيات الإسعافات الأولية ترصدا لاحتواء أي طارئ
بعد نجاحها في تنفيذ برنامج تكويني لفائدة سائقيها ومراقبي حافلاتها بشراكة مع ولاية أمن فاس في الفترة الممتدة من 5 إلى 17 فبراير 2018، دشنت شركة سيتي باص فاس يوم البارحة السبت برنامجا تكوينيا آخر بشراكة

''شــوف تيفي''

بعد نجاحها في تنفيذ برنامج تكويني لفائدة سائقيها ومراقبي حافلاتها بشراكة مع ولاية أمن فاس في الفترة الممتدة من 5 إلى 17 فبراير 2018، دشنت شركة سيتي باص فاس يوم البارحة السبت برنامجا تكوينيا آخر بشراكة مع كلية الطب والصيدلة بفاس بتنظيم من جمعية نوادي وجمعيات تابعة للكلية تحت إشراف نادي التواصل الصحي ، والذي تم انطلاق فعالياته صباح اليوم السبت 03 مارس وسيستمر إلى غاية يوم 24 مارس الجاري بتأطير من طلبة احترافيين ينتمون لذات الكلية.

ويهــدف هذا البرنامج التكويني إلى تلقين سائقي حافلات شركة سيتي باص فاس تقنيات الإسعافات الأولية وجعلهم سائقين مسعفين بهدف احتواء كل طارئ قد يحدث خلال مزاولة السائق لمهامه، كما أنه يتضمن ورشات تكوينية مختلفة تهم كيفية تقديم رعاية فورية وبشكل مؤقت للحوادث البسيطة والمفاجئة التي يتعرض لها الإنسان، وتحديداً تلك التي ينتج عنها رضوض أو جروح معينة، وكذلك الحالات التي تستدعي اللجوء إلى الإسعافات الأولية بسبب عدم وجود طبيب في المنطقة الموجود فيها المصاب، وتلقين السائق قواعد الإسعافات الأولية وأساسياتها والمسؤولية التي تترتب عليها وكيفية وضع المريض في وضعية مريحة وملائمة بحيث لا تزيد من خطورة حالته وكيفية التعامل في حالة وجود نزيف دموي وكيفية السيطرة عليه ومحاولة إيقافه، ومعرفة إذا ما كان هناك نزيف داخلي أم لا.

مراقبون ومتتبعون اعتبروا هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني لفائدة سائقي حافلات النقل العمومي، وأنها لا يمكن أن تنبع إلاّ من مؤسسات لها حس مواطناتي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سيتي باص تقنيات طارئ احتواء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

عاجل.. أول خروج للراقي الشهير مصعب بعد اتهامه بالاغتصاب..وهذا ما قاله+صورة | مجتمع

عاجل.. أول خروج للراقي الشهير مصعب بعد اتهامه بالاغتصاب..وهذا ما قاله+صورة

بعد اعتقاله.. الراقي الشهير مصعب التوزي يمثل أمام القضاء غدا.. والمفاوضات مع الضحية تصل الباب المسدود.. وهــذه هي التفاصيل | مجتمع

بعد اعتقاله.. الراقي الشهير ''مصعب التوزي'' يمثل أمام القضاء غدا.. والمفاوضات مع ''الضحية'' تصل الباب المسدود.. وهــذه هي التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تفاصيل مثيرة و تصريحات مؤلمة حول انفجار قنينة غاز بالدارالبيضاء | خبر اليوم
منذ 4 ساعات

بالفيديو..تفاصيل مثيرة و تصريحات مؤلمة حول انفجار قنينة غاز بالدارالبيضاء

بالفيديو..حدراف والحداد ضمن قائمة الأسود استعدادا لمونديال روسيا2018 | شوف الصحافة

بالفيديو..حدراف والحداد ضمن قائمة الأسود استعدادا لمونديال روسيا2018

كواليس ماراطون الرباط الدولي | خارج البلاطو

كواليس ماراطون الرباط الدولي

لاعبو الرجاء بحي للا مريم بالبيضاء لتقديم التعازي لأسر المشجعين الرجاويين ضحايا فاجعة بنجرير | خارج البلاطو

لاعبو الرجاء بحي للا مريم بالبيضاء لتقديم التعازي لأسر المشجعين الرجاويين ضحايا فاجعة بنجرير

﻿

آخر المستجدات

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط | بوليتيك
منذ 25 دقيقة

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين | بوليتيك

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة | بوليتيك

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو | اقتصاد

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.