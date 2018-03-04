مبادرة هي الأولى من نوعها ... تلقين سائقي حافلات شركة ''سيتي باص '' بشراكة مع كلية الطب والصيدلة تقنيات الإسعافات الأولية ترصدا لاحتواء أي طارئ ﻿

بعد نجاحها في تنفيذ برنامج تكويني لفائدة سائقيها ومراقبي حافلاتها بشراكة مع ولاية أمن فاس في الفترة الممتدة من 5 إلى 17 فبراير 2018، دشنت شركة سيتي باص فاس يوم البارحة السبت برنامجا تكوينيا آخر بشراكة

''شــوف تيفي''

بعد نجاحها في تنفيذ برنامج تكويني لفائدة سائقيها ومراقبي حافلاتها بشراكة مع ولاية أمن فاس في الفترة الممتدة من 5 إلى 17 فبراير 2018، دشنت شركة سيتي باص فاس يوم البارحة السبت برنامجا تكوينيا آخر بشراكة مع كلية الطب والصيدلة بفاس بتنظيم من جمعية نوادي وجمعيات تابعة للكلية تحت إشراف نادي التواصل الصحي ، والذي تم انطلاق فعالياته صباح اليوم السبت 03 مارس وسيستمر إلى غاية يوم 24 مارس الجاري بتأطير من طلبة احترافيين ينتمون لذات الكلية.

ويهــدف هذا البرنامج التكويني إلى تلقين سائقي حافلات شركة سيتي باص فاس تقنيات الإسعافات الأولية وجعلهم سائقين مسعفين بهدف احتواء كل طارئ قد يحدث خلال مزاولة السائق لمهامه، كما أنه يتضمن ورشات تكوينية مختلفة تهم كيفية تقديم رعاية فورية وبشكل مؤقت للحوادث البسيطة والمفاجئة التي يتعرض لها الإنسان، وتحديداً تلك التي ينتج عنها رضوض أو جروح معينة، وكذلك الحالات التي تستدعي اللجوء إلى الإسعافات الأولية بسبب عدم وجود طبيب في المنطقة الموجود فيها المصاب، وتلقين السائق قواعد الإسعافات الأولية وأساسياتها والمسؤولية التي تترتب عليها وكيفية وضع المريض في وضعية مريحة وملائمة بحيث لا تزيد من خطورة حالته وكيفية التعامل في حالة وجود نزيف دموي وكيفية السيطرة عليه ومحاولة إيقافه، ومعرفة إذا ما كان هناك نزيف داخلي أم لا.

مراقبون ومتتبعون اعتبروا هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني لفائدة سائقي حافلات النقل العمومي، وأنها لا يمكن أن تنبع إلاّ من مؤسسات لها حس مواطناتي.