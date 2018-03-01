تفريـغ كيلوغرام و50 غراما من مخدر الكوكايين من معدة مواطن بالدار البيضاء ﻿

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها بالمستشفى الجامعي ابن رشد من معدة مواطن من دولة ساوتومي، ناهزت كيلوغراما واحدا وخمسين غراما كانت ملفوفة داخل 75 كبسولة.

''شوف تيفي''

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها بالمستشفى الجامعي ابن رشد من معدة مواطن من دولة ساوتومي، ناهزت كيلوغراما واحدا وخمسين غراما كانت ملفوفة داخل 75 كبسولة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الأحد، بأن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت أوقفت، بتاريخ 24 فبراير المنصرم، مواطنا من دولة ساوتومي، يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تهريبه لكبسولات من مخدر الكوكايين داخل معدته، خلال الرحلة الجوية القادمة من مدينة ساوباولو بدولة البرازيل.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المشتبه به بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، من أجل إخضاعه لتدخل طبي لتفريغ كميات الكوكايين المهربة، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.