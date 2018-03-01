عاجل..العثور على مول الزريعة مقتول بالقرب من مسجد بتيفلت ﻿

اهتز حي مبروكة بمدينة تيفلت، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها ''مول الزريعة''، عثر عليه جثة هامدة بمحله الموجود خلف مسجد القدس بتيفلت.

"شوف تيفي"

اهتز حي مبروكة بمدينة تيفلت، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها "مول الزريعة"، عثر عليه جثة هامدة بمحله الموجود خلف مسجد القدس بتيفلت.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 16 سنة، تأخر في العودة إلى منزل أسرته، مشيرة إلى أن أفراد الأسرة وبعد فتح باب المحل التجاري، عثروا عليه جثة هامدة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المعطيات الأولية التي توصلت لها المصالح الأمنية، تشير إلى أن الأمر يتعلق بجريمة قتل "مول الزريعة" الذي تم نقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بتيفلت لإخضاعها للتشريح الطبي.