خطير...القرطاس في قصبة تادلة وشخص خطير بغا يدهس بوليسي ﻿

اضطر موظفا شرطة يعملان بمفوضية الأمن بمدينة قصبة تادلة، مساء أمس السبت، لاستخدام سلاحهما الوظيفي خلال تدخل أمني لإيقاف شخص من متعددي السوابق القضائية، وذلك بعدما أبدى مقاومة عنيفة وعرض حياة

''شوف تيفي''+'' و م ع''

اضطر موظفا شرطة يعملان بمفوضية الأمن بمدينة قصبة تادلة، مساء أمس السبت، لاستخدام سلاحهما الوظيفي خلال تدخل أمني لإيقاف شخص من متعددي السوابق القضائية، وذلك بعدما أبدى مقاومة عنيفة وعرض حياة المواطنين وعناصر الأمن لخطر جدي ووشيك.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، بأن عناصر الشرطة كانت حاولت توقيف المشتبه به، الذي يشكل موضوع ست مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدما رصدته على متن سيارة خفيفة، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وحاول دهس موظفي الشرطة عمدا، وهو ما اضطر ضابط شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي لتحييد الخطر الناجم عن المعني بالأمر، بينما أطلق زميله ثلاث رصاصات استهدفت العجلات المطاطية للسيارة، والتي استأنف سائقها السير بسرعة خارج المدار الحضري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر الشرطة بمدينة قصبة تادلة تواصل، بتنسيق مع ولاية أمن بني ملال وباقي المصالح الأمنية الأخرى، عملياتها الميدانية لتوقيف المشتبه به تمهيدا لإخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.