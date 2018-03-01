 عاجل وهام للمغاربة..نشرة خاصة: أمطار قوية وزخات معتدلة مرتقبة من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بالعديد من مناطق المملكة ﻿
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عاجل وهام للمغاربة..نشرة خاصة: أمطار قوية وزخات معتدلة مرتقبة من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بالعديد من مناطق المملكة

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 15:32 عاجل وهام للمغاربة..نشرة خاصة: أمطار قوية وزخات معتدلة مرتقبة من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بالعديد من مناطق المملكة | مجتمع
عاجل وهام للمغاربة..نشرة خاصة: أمطار قوية وزخات معتدلة مرتقبة من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بالعديد من مناطق المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة إنذارية، بأنه يرتقب نزول أمطار قوية وزخات معتدلة، ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، بالعديد من مناطق المملكة.

''شوف تيفي''

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة إنذارية، بأنه يرتقب نزول أمطار قوية وزخات معتدلة، ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، بالعديد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل أمطار قوية تتراوح مقاييسها ما بين 100 و130 ملمتر، من الممكن تجاوزه محليا على المرتفعات، وتهم، ابتداء من اليوم الأحد على الساعة 18,00 مساء إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 18,00 مساء، كلا من شفشاون والعرائش ووزان والحسيمة وتاونات. كما أن أمطارا تتراوح مقاييسها ما بين 50 و70 ملمتر ستسجل في كل من طنجة والفحص-أنجرة وتطوان وسيدي قاسم.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات معتدلة (ما بين 20 و40 ملمتر) ستهم، خلال الفترة ذاتها، كلا من أقاليم الرباط والقنيطرة وسيدي سليمان والخميسات والصخيرات وتمارة والمحمدية والدار البيضاء وبنسليمان وبرشيد والنواصر والجديدة.

وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى توقع هطول أمطار قوية تتراوح مقاييسها ما بين 50 و80 ملمتر، ابتداء من يوم غد الاثنين على الساعة 12,00 زوالا إلى غاية بعد غد الثلاثاء على الساعة 18,00 مساء، بكل من إفران وخنيفرة والحاجب وصفرو وخريبكة وتازة وبني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وآسفي وسيدي بنور وسطات واليوسفية والرحامنة وقلعة السراغنة.

كما تتوقع المديرية نزول زخات معتدلة (ما بين 20 و40 ملمتر)، خلال الفترة ذاتها، بكل من أقاليم فاس ومكناس ومولاي يعقوب.

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