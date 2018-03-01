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خبر سار لجماهير الريال بعد الحصة التدريبية ليومه الأحد

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 15:26 خبر سار لجماهير الريال بعد الحصة التدريبية ليومه الأحد | سبور
خبر سار لجماهير الريال بعد الحصة التدريبية ليومه الأحد
دخل فريق ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الأحد، في معسكر تدريبي استعدادا لمباراة باريس سان جيرمان، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، برسم إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

'' شوف سبور''

دخل فريق ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الأحد، في معسكر تدريبي استعدادا لمباراة باريس سان جيرمان، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، برسم إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعرفت الحصة التدريبية عودة الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس، نجمي خط الوسط، بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها عقب نهاية مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان في ملعب سانتياغو برنابيو، والتي انتهت بفوز الريال المدريدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكشفت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية، أن قرار مشاركة الثنائي في لقاء الإياب أمام سان جيرمان، يعود فقط لقرار المدرب زين الدين زيدان، بعد الوقوف على حالتهما البدنية.

وتغيب توني كروس بسبب تعرضه لالتواء شديد في الركبة، بينما تعافى لوكا مودريتش من إصابة في عضلات الفخذ الأيمن.

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