التشكيلة الرسمية لفريق برشلونة وأتليتيكو مدريد ﻿

يستقبل فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بعد قليل ، خصمه العنيد أتليتيكو مدريد، على أرضية ملعب ''الكامب نو''، برسم الجولة 27 من الدوري الإسباني، معتمدا على الثلاثي الهجومي لويس سواريز وليونيل ميسي

'' شوف سبور ''

يستقبل فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بعد قليل ، خصمه العنيد أتليتيكو مدريد، على أرضية ملعب ''الكامب نو''، برسم الجولة 27 من الدوري الإسباني، معتمدا على الثلاثي الهجومي لويس سواريز وليونيل ميسي وكوتينيو.

ويسعى فريق برشلونة المتصدر لتحقيق الفوز على نظيره أتلتيكو الوصيف بفارق 5 نقاط لفك الاشتباك في مقدمة الترتيب، خاصة وأن الفريق الكتالوني يسعى إلى توسيع الفارق والإبعاد ما أمكن عن باقي منافسيه.

فيما يلي التشكيلة الرسمية للفريقين:

تشكيلة برشلونة: شتيغن، بيكي، راكيتيتش، بوسكيتس، إنييستا، سواريز، ميسي، كوتينيو، ألبا، روبيرتو، أومتيتي

تشكيلة أتليتيكو مدريد: أوبلاك، فيرسايلكو، خيمينيز، غودين، فيليبي لويس، ساؤول، توماس، غابي، كوكي، دييغو كوستا، غريزمان