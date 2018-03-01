 فضيحة أخلاقية كبـرى تنفجر مع قضية ''توفيق بوعشرين''.. وزير من ''البيجيدي'' حاول اغتصاب نفس الصحافية المشتكية بمدير ''أخبار اليوم'' ﻿
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فضيحة أخلاقية كبـرى تنفجر مع قضية ''توفيق بوعشرين''.. وزير من ''البيجيدي'' حاول اغتصاب نفس الصحافية المشتكية بمدير ''أخبار اليوم''

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 15:11 فضيحة أخلاقية كبـرى تنفجر مع قضية توفيق بوعشرين.. وزير من البيجيدي حاول اغتصاب نفس الصحافية المشتكية بمدير أخبار اليوم | بوليتيك
فضيحة أخلاقية كبـرى تنفجر مع قضية ''توفيق بوعشرين''.. وزير من ''البيجيدي'' حاول اغتصاب نفس الصحافية المشتكية بمدير ''أخبار اليوم''
أكدت إحدى الصحافيات بأن ''توفيق بوعشرين'' حاول اغتصابها في مكتبــه، كما أنها صرحت أنها تعرضت لمحاولة الاغتصاب أيضا من طرف وزير ينتمي لحزب العدالة والتنمية في وقت سابق .

''شوف تيفي''

أكدت إحدى الصحافيات بأن ''توفيق بوعشرين'' حاول اغتصابها في مكتبــه، كما أنها صرحت أنها تعرضت لمحاولة الاغتصاب أيضا من طرف وزير ينتمي لحزب العدالة والتنمية في وقت سابق .

وحسب مصادر ''برلمان.كوم'' التي انفردت بنشر الخبر فمبـاشرة بعد انتهاء التحقيق مع الصحافية المعنية والإدلاء بشهادتها في قضية مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم''، قالت قبل أن تغادر مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء : ''علاش هو غير بوعشرين''... إشارة منها إلى قيادي كبير في الحزب الأغلبي.

وكشــف ذات المصادر أن الصحافية نطقت باسم قيادي في حزب العدالة والتنمية، '' وزيرا''، لكنها لم تعبر عن نيتها في تقديم شكاية في الموضوع .

‫شوف تيفي

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