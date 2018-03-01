حسبان يبحث عن مرشح لخلافته في رئاسة فريق الرجاء الرياضي ﻿

أكدت مصادر مطلعة ، لـ''شوف سبور'' أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء الرياضي، سيعقد غدا اجتماعا مع اللجنة الثلاثية المعينة من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تضم عبد الحق

''شوف سبور'': عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر مطلعة ، لـ''شوف سبور'' أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء الرياضي، سيعقد غدا اجتماعا مع اللجنة الثلاثية المعينة من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تضم عبد الحق رزق الله، محمد جودار وحمزة الحجوي، من أجل الإعلان عن موعد عقد الجمع العام الاستثنائي للفريق الأخضر.

وكشفت مصادر متطابقة ، إن حسبان قام وسط الأسبوع الجاري، بإجراء عدة اتصالات مع عدد من رجال الأعمال ينتمون إلى الفريق الأخضر من أجل تقديم ترشيحهم لخلافته في رئاسة فريق الرجاء الرياضي، لقطع الطريق على محمد بودريقة المرشح الوحيد حتى الآن .

ويذكر أن سعيد حسبان كان قد أخلف وعده بعقد اجتماع مع اللجنة الثلاثية يوم السبت الماضي ، بخصوص إعلان عن موعد عقد الجمع الاستثنائي، لانتخاب رئيس و مكتب مسير جديدين.