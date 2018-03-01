عاجل..ها شنو دارت أبرز ضحية في قضية بوعشرين...والجمعيات النسائية آوت ﻿

بعد أيام قليلة من اعتقال توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم'' وظهور العديد من الوقائع الصادمة، قامت واحدة من بين أبرز من ذكرت أسماؤهن في الملف، يومه الأحد، بإزالة جميع صورها، وغيرت الصورة الخاصة

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة من اعتقال توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم'' وظهور العديد من الوقائع الصادمة، قامت واحدة من بين أبرز من ذكرت أسماؤهن في الملف، يومه الأحد، بإزالة جميع صورها، وغيرت الصورة الخاصة بحسابها بالفيسبوك.

وبالإضافة إلى إزالة الصور، فإن ''الضحية'' كما تم وصفها، قامت بوضع صورة باللون الأبيض والأسود، تظهر سيدة حزينة، وهو ما يعكس حالتها النفسية الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد ممن ذكرت أسماؤهن في ملف بوعشرين المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، كمشتكيات أو مصرحات يعشن تحت ضغط كبير في غياب تام للمنظمات والجمعيات المهتة بقضايا المرأة .