 عاجل..ها شنو دارت أبرز ضحية في قضية بوعشرين...والجمعيات النسائية آوت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط | بوليتيك

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين | بوليتيك

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة | بوليتيك

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو | اقتصاد

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو

عندما اقسم اليوسفي على القرآن | بوليتيك

عندما اقسم اليوسفي على القرآن

مثيـــر وبالــفيديو.. شبــان يتحرشون بفتاة بلا حجـاب في الرياض.. لأنها خرجت متبرجة بلا حجاب | دولي

مثيـــر وبالــفيديو.. شبــان يتحرشون بفتاة بلا حجـاب في الرياض.. ''لأنها خرجت متبرجة بلا حجاب''

تفاصيل رفض اليوسفي لمنصب الوزير الأول | بوليتيك

تفاصيل رفض اليوسفي لمنصب الوزير الأول

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو | مجتمع

واش هاذي أم فنظركم ؟..صور جد صادمة: شوفو أم كتعطي لولدها الصغير يكمي الكارو

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

عاجل..ها شنو دارت أبرز ضحية في قضية بوعشرين...والجمعيات النسائية آوت

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 14:53 عاجل..ها شنو دارت أبرز ضحية في قضية بوعشرين...والجمعيات النسائية آوت | بوليتيك
عاجل..ها شنو دارت أبرز ضحية في قضية بوعشرين...والجمعيات النسائية آوت
بعد أيام قليلة من اعتقال توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم'' وظهور العديد من الوقائع الصادمة، قامت واحدة من بين أبرز من ذكرت أسماؤهن في الملف، يومه الأحد، بإزالة جميع صورها، وغيرت الصورة الخاصة

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة من اعتقال توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم'' وظهور العديد من الوقائع الصادمة، قامت واحدة من بين أبرز من ذكرت أسماؤهن في الملف، يومه الأحد، بإزالة جميع صورها، وغيرت الصورة الخاصة بحسابها بالفيسبوك.

وبالإضافة إلى إزالة الصور، فإن ''الضحية'' كما تم وصفها، قامت بوضع صورة باللون الأبيض والأسود، تظهر سيدة حزينة، وهو ما يعكس حالتها النفسية الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد ممن ذكرت أسماؤهن في ملف بوعشرين المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، كمشتكيات أو مصرحات يعشن تحت ضغط كبير في غياب تام للمنظمات والجمعيات المهتة بقضايا المرأة .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحالة النفسية الفيسبوك التحرش الجنسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط | بوليتيك

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين | بوليتيك

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة | بوليتيك

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة

عندما اقسم اليوسفي على القرآن | بوليتيك

عندما اقسم اليوسفي على القرآن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تفاصيل مثيرة و تصريحات مؤلمة حول انفجار قنينة غاز بالدارالبيضاء | خبر اليوم
منذ 4 ساعات

بالفيديو..تفاصيل مثيرة و تصريحات مؤلمة حول انفجار قنينة غاز بالدارالبيضاء

بالفيديو..حدراف والحداد ضمن قائمة الأسود استعدادا لمونديال روسيا2018 | شوف الصحافة

بالفيديو..حدراف والحداد ضمن قائمة الأسود استعدادا لمونديال روسيا2018

كواليس ماراطون الرباط الدولي | خارج البلاطو

كواليس ماراطون الرباط الدولي

لاعبو الرجاء بحي للا مريم بالبيضاء لتقديم التعازي لأسر المشجعين الرجاويين ضحايا فاجعة بنجرير | خارج البلاطو

لاعبو الرجاء بحي للا مريم بالبيضاء لتقديم التعازي لأسر المشجعين الرجاويين ضحايا فاجعة بنجرير

﻿

آخر المستجدات

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط | بوليتيك
منذ 32 دقيقة

عندما تعرض المهدي بن بركة لمحاولة اغتيال عند قنطرة واد الشراط

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب مع المواطنين | بوليتيك

الجامعة الشتوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تدعو إلى استثمار الطاقات الحزبية والاشتغال عن قرب

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة | بوليتيك

زواج اليوسفي من هيلين بعد 21 سنة من الخطبة

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو | اقتصاد

سار للمغاربة..بعد التعويم: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الأورو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.