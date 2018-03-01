فضيحة بمراكش..حضيو ولادكم: شاذ جنسي حصلوه كيغتاصب في طفل في الخلاء..وها شنو وقع ليه ﻿

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة أمزميز ضواحي مراكش، أمس السبت، من إيقاف شاب في عقده الثالث، تم ضبطه متلبسا بهتك عرض طفل بمنطقة خلاء.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة أمزميز ضواحي مراكش، أمس السبت، من إيقاف شاب في عقده الثالث، تم ضبطه متلبسا بهتك عرض طفل بمنطقة خلاء.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثالث يبلغ من العمر 37 سنة، أقدم على استدراج طفل يبلغ من العمر 12 سنة إلى منطقة خلاء تحت التهديد بالسلاح الأبيض كان ينوي هتك عرضه، قبل أن يضبطه مواطنون أبلغوا مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان، وأوقفت المعني بالأمر.

وأكدت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.