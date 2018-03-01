صادم..تاجر طلق على راسو القرطاس ونتاحر بأكادير ﻿

اهتز حي ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ في الساعات الأولى من يومه الأحد، على وقع حادث خطير، يتمثل في إقدام تاجر في عقده الخامس على الانتحار، من خلال إطلاق الرصاص على نفسه بواسطة بندقية صيد.

''شوف تيفي''

اهتز حي ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ في الساعات الأولى من يومه الأحد، على وقع حادث خطير، يتمثل في إقدام تاجر في عقده الخامس على الانتحار، من خلال إطلاق الرصاص على نفسه بواسطة بندقية صيد.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بتاجر في محل بيع إكسسوارات السيارات، متزوج وأب لثلاثة أطفال، أقدم على الانتحار بسبب معاناته مؤخرا من اضطرابات نفسية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بمنزل الهالك، وعاينت جثته قبل نقلها إلى ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ ﻹخضاﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﻄﺒﻲ.