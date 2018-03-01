غياب 5 لاعبين عن الرجاء الرياضي في مواجهة نواذيبو الموريتاني ﻿

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن فريق الرجاء الرياضي، سيفتقد خدمات خمسة لاعبين خلال المباراة التي ستجمعه بفريق نواذيبو الموريتاني برسم الدور الأول من كأس الاتحاد الإفريقي.

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن فريق الرجاء الرياضي، سيفتقد خدمات خمسة لاعبين خلال المباراة التي ستجمعه بفريق نواذيبو الموريتاني برسم الدور الأول من كأس الاتحاد الإفريقي.

وكشفت نفس المصادر، أن عبد الإله الحافيظي وعبد الكبير الوادي سيغيبان بسبب الإصابة، فيما سيغيب كل من إسماعيل بلمعلم، وعبد العظيم خضروف، ومنير عوبادي، بسبب عدم تواجد أسمائهم في اللائحة الإفريقية.

ويذكر أن مباراة فريق الرجاء الرياضي، أمام فريق نواذيبو الموريتاني ستجرى يوم الثلاثاء المقبل بملعب ''محمد الخامس'' بالدار البيضاء على الساعة السابعة مساء.