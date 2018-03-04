بالصورة..الياميق في موقف محرج أمام فريقه الإيطالي بسبب محبيه ﻿

وقع جواد الياميق لاعب فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، في موقف محرج مع فريقه، جراء كثرة التعاليق السلبية من محبيه تجاه الطاقم التقني الإيطالي لعدم إدراجه ضمن التشكيلة الرسمية للفريق إضافة إلى تأجيل

'' شوف سبور''

وقع جواد الياميق لاعب فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، في موقف محرج مع فريقه، جراء كثرة التعاليق السلبية من محبيه تجاه الطاقم التقني الإيطالي لعدم إدراجه ضمن التشكيلة الرسمية للفريق إضافة إلى تأجيل مباراته أمام فريق كالياري.

وطالب الياميق اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، والوافد الجديد على الفريق الإيطالي عبر حسابه الرسمي ''فيسبوك''، محبيه بالكف عن التعاليق السلبية اتجاه الصفحات الرسمية لفريقه موضحا أن سبب تأجيل المباراة امام فريق كالياري التي كانت مقررة اليوم الأحد بداية من الساعة 11.00 وعدم مشاركته رفقة المجموعة خارج عن إرادة النادي.

وانتقل الياميق إلى فريقه الجديد قادما من فريق الرجاء البيضاوي بقيمة مالية تقدر بـ 850 مليون سنتيم، بعد تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين رفقة المنتخب المحلي.