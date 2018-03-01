مفتي السعودية يحلل الاستماع للجاز ﻿

بعد شروعها في إقامة حفلات وعروض موسيقية بالمملكة العربية السعودية، وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة الدينية السعودية، أفتى مفتي المملكة، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بجواز

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بعد شروعها في إقامة حفلات وعروض موسيقية بالمملكة العربية السعودية، وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة الدينية السعودية، أفتى مفتي المملكة، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بجواز الاستماع إلى موسيقى وأغاني الجاز.

وبهذا الخصوص علل مفتي السعودية المثير للجدل في خرجاته وفتاويه، فتواه أمس السبت، بأن أدلة تحريم الموسيقى ضعيفة، معتبرا موسيقى ''الجاز'' غير محرمة، و''ليست من مجالس اللهو والطرب''، لأنها ''بلغة أجنبية لا يفقهها المسلم العربي''، وفق تعبيره، مضيفا أن الشيوخ السابقين استندوا على أدلة وأحاديث ضعيفة، لما حرموا الجاز.

وللإشارة فإن المملكة السعودية شهدت مؤخرا إقامة حفل جاز، لمدة 3 أيام، بالإضافة إلى حفل أوبرا لأول مرة باللغة العربية، تغنى بالشعر والتراث العربي القديم.