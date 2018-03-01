 مفتي السعودية يحلل الاستماع للجاز ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..ها شنو دارت أبرز ضحية في قضية بوعشرين...والجمعيات النسائية آوت | بوليتيك

عاجل..ها شنو دارت أبرز ضحية في قضية بوعشرين...والجمعيات النسائية آوت

فضيحة بمراكش..حضيو ولادكم: شاذ جنسي حصلوه كيغتاصب في طفل في الخلاء..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فضيحة بمراكش..حضيو ولادكم: شاذ جنسي حصلوه كيغتاصب في طفل في الخلاء..وها شنو وقع ليه

صادم..تاجر طلق على راسو القرطاس ونتاحر بأكادير | حوادث و حقوق

صادم..تاجر طلق على راسو القرطاس ونتاحر بأكادير

فيديو جد صادم ..إرغام سيدة وشاب يعانون من مرض عقلي على القيام بأمور غير أخلاقية والمصيبة صوروهم ونشرو الفيديو | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم ..إرغام سيدة وشاب يعانون من مرض عقلي على القيام بأمور غير أخلاقية والمصيبة صوروهم

شاهد بالفيديو .. تدخلات و تصديات الحارس المغربي منير المحمدي أمام سرقسطة | بووز

شاهد بالفيديو .. تدخلات و تصديات الحارس المغربي منير المحمدي أمام سرقسطة

مفتي السعودية يحلل الاستماع للجاز | دولي

مفتي السعودية يحلل الاستماع للجاز

بالفيديو...لحظة إخراج نجم المنتخب الإيطالي ولاعب فيورنتنيا من الفندق جثة هامدة بعد وفاته لحظات قليلة بعد انطلاق اللقاء | بووز

بالفيديو...لحظة إخراج نجم المنتخب الإيطالي ولاعب فيورنتنيا من الفندق جثة هامدة بعد وفاته لحظات

هذا ما قاله الملك الراحل الحسن الثاني لوالدة اليوسفي | بوليتيك

هذا ما قاله الملك الراحل الحسن الثاني لوالدة اليوسفي

يا لطيف..أفراد عصابة خطفوا متزوجة بتريبورتور وغتاصبوها لمدة ثلاثة أيام | حوادث و حقوق

يا لطيف..أفراد عصابة خطفوا متزوجة بتريبورتور وغتاصبوها لمدة ثلاثة أيام

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

مفتي السعودية يحلل الاستماع للجاز

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 13:03 مفتي السعودية يحلل الاستماع للجاز | دولي
مفتي السعودية يحلل الاستماع للجاز
بعد شروعها في إقامة حفلات وعروض موسيقية بالمملكة العربية السعودية، وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة الدينية السعودية، أفتى مفتي المملكة، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بجواز

شوف تيفي

بعد شروعها في إقامة حفلات وعروض موسيقية بالمملكة العربية السعودية، وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة الدينية السعودية، أفتى مفتي المملكة، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بجواز الاستماع إلى موسيقى وأغاني الجاز.

وبهذا الخصوص علل مفتي السعودية المثير للجدل في خرجاته وفتاويه، فتواه أمس السبت، بأن أدلة تحريم الموسيقى ضعيفة، معتبرا موسيقى ''الجاز'' غير محرمة، و''ليست من مجالس اللهو والطرب''، لأنها ''بلغة أجنبية لا يفقهها المسلم العربي''، وفق تعبيره، مضيفا أن الشيوخ السابقين استندوا على أدلة وأحاديث ضعيفة، لما حرموا الجاز.

وللإشارة فإن المملكة السعودية شهدت مؤخرا إقامة حفل جاز، لمدة 3 أيام، بالإضافة إلى حفل أوبرا لأول مرة باللغة العربية، تغنى بالشعر والتراث العربي القديم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السعودية الاستماع للجاز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة....شوفو الجزائريين شادين الصف على الحليب | دولي

بالصورة....شوفو الجزائريين شادين الصف على الحليب

مثير..ترامب طلع ليه الدم وطرد بنتو إيفانكا وراجلها من البيت الأبيض | دولي

مثير..ترامب طلع ليه الدم وطرد بنتو إيفانكا وراجلها من البيت الأبيض

صادم وبالفيديو..فتاة بوجه مكشوف: تعرضت للتحرش الجنسي خلال موسم الحج بالحرم المكي | دولي

صادم وبالفيديو..فتاة بوجه مكشوف:'' تعرضت للتحرش الجنسي خلال موسم الحج بالحرم المكي''

جـــزائريون يحتجون أمام الحدود ويهددون بطلب اللجوء السياسي | دولي

جـــزائريون يحتجون أمام الحدود ويهددون بطلب اللجوء السياسي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هام لأصحاب القلوب الرحيمة..شخص يحتاج للمساعدة بسبب إصابته بمرض السرطان | حالة خاصة
منذ 15 دقيقة

هام لأصحاب القلوب الرحيمة..شخص يحتاج للمساعدة بسبب إصابته بمرض السرطان

فضيحة وبالفيديو...اتهام مدير مؤسسة بالتحرش بتلميذة في قلب مؤسسته التعليمية | خارج البلاطو

فضيحة وبالفيديو...اتهام مدير مؤسسة بالتحرش بتلميذة في قلب مؤسسته التعليمية

جماهير رجاوية كاعية..جينا نشريو التذاكر باش نعاونو الفريق لقيناهم زايدين فالثمن بزاف | خارج البلاطو

جماهير رجاوية كاعية..جينا نشريو التذاكر باش نعاونو الفريق لقيناهم زايدين فالثمن بزاف

فيديو جد مؤلم..ليلة بيضاء في شوارع مدينة سلا: شوفو متشردين كيفاش كيعيشو في الشارع في هاذ الظروف المناخية الصعبة | خارج البلاطو

فيديو جد مؤلم..ليلة بيضاء في شوارع مدينة سلا: شوفو متشردين كيفاش كيعيشو في الشارع في هاذ الظروف المناخية الصعبة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..ها شنو دارت أبرز ضحية في قضية بوعشرين...والجمعيات النسائية آوت | بوليتيك
منذ 9 دقائق

عاجل..ها شنو دارت أبرز ضحية في قضية بوعشرين...والجمعيات النسائية آوت

فضيحة بمراكش..حضيو ولادكم: شاذ جنسي حصلوه كيغتاصب في طفل في الخلاء..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فضيحة بمراكش..حضيو ولادكم: شاذ جنسي حصلوه كيغتاصب في طفل في الخلاء..وها شنو وقع ليه

صادم..تاجر طلق على راسو القرطاس ونتاحر بأكادير | حوادث و حقوق

صادم..تاجر طلق على راسو القرطاس ونتاحر بأكادير

فيديو جد صادم ..إرغام سيدة وشاب يعانون من مرض عقلي على القيام بأمور غير أخلاقية والمصيبة صوروهم ونشرو الفيديو | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم ..إرغام سيدة وشاب يعانون من مرض عقلي على القيام بأمور غير أخلاقية والمصيبة صوروهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.