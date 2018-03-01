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هذا ما قاله الملك الراحل الحسن الثاني لوالدة اليوسفي

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 12:53 هذا ما قاله الملك الراحل الحسن الثاني لوالدة اليوسفي | بوليتيك
هذا ما قاله الملك الراحل الحسن الثاني لوالدة اليوسفي
من الحكايات التي جاءت في مذكرات عبد الرحمان اليوسفي والتي لم يسبق الكشف عنها في أي كتاب، حكاية لقاء والدته بالملك الراحل الحسن الثاني.

شوف تيفي

من الحكايات التي جاءت في مذكرات عبد الرحمان اليوسفي والتي لم يسبق الكشف عنها في أي كتاب، حكاية لقاء والدته بالملك الراحل الحسن الثاني.

ويقول اليوسفي في المذكرات كما رواها لـ''عباس بودرقة'' أن الملك الراحل الحسن الثاني قد استقبل في نهاية السبعينات من القرن الماضي، والدة عبد الرحمان اليوسفي، حيث كلف الدكتورعبد الكريم الخطيب بإحضارها إلى القصر الملكي ليتناول معها كوب شاي.

وجاء في نفس المذكرات أنه قبل انصراف والدة اليوسفي، سألها الملك إن كانت في حاجة لأي شيء، لتجيبه بلهجتها الطنجاوية: «بغيت وليدي»، وهنا أجابها الملك ''يمكن لابنك أن يعود إلى بلاده متى يشاء وأن الوطن سيرحب به''، فظلت والدة اليوسفي متشبثة بالحياة إلى أن عاد اليوسفي سنة 1980، بعد غياب دام 15 سنة، لتنتقل إلى عفو الله سنة 1981.

ويشار إلى أن مذكرات عبد الرحمان اليوسفي سترى النور في الثامن من مارس من الشهر الجاري، والذي يصادف عيد ميلاد اليوسفي الذي رأى النور سنة 1924.

 

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