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يا لطيف..أفراد عصابة خطفوا متزوجة بتريبورتور وغتاصبوها لمدة ثلاثة أيام | حوادث و حقوق

يا لطيف..أفراد عصابة خطفوا متزوجة بتريبورتور وغتاصبوها لمدة ثلاثة أيام

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يا لطيف..أفراد عصابة خطفوا متزوجة بتريبورتور وغتاصبوها لمدة ثلاثة أيام

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 12:48 يا لطيف..أفراد عصابة خطفوا متزوجة بتريبورتور وغتاصبوها لمدة ثلاثة أيام | حوادث و حقوق
يا لطيف..أفراد عصابة خطفوا متزوجة بتريبورتور وغتاصبوها لمدة ثلاثة أيام
قرر القضاء المصري بمدينة دمنهور، خلال الأسبوع الجاري، حبس كل من ''عادل.ع.ع، إسلام.م.ا، وليد.ا.ا، أحمد.خ.ع ''4 أيام على ذمة التحقيقات في تهمة التناوب على اغتصاب متزوجة لمدة 3 أيام بمشاركة متهمين آخرين

''شوف تيفي''

قرر القضاء المصري بمدينة دمنهور، خلال الأسبوع الجاري، حبس كل من ''عادل.ع.ع، إسلام.م.ا، وليد.ا.ا، أحمد.خ.ع ''4 أيام على ذمة التحقيقات في تهمة التناوب على اغتصاب متزوجة لمدة 3 أيام بمشاركة متهمين آخرين هاربين.

وحسب وسائل إعلام مصرية فقد شهدت إحدى قرى مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، جريمة بشعة، حيث تجرد 6 ذئاب بشرية من كافة المشاعر الإنسانية وقاموا بخطف ربة منزل والتعدي عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت المصادر ذاتها أن اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، تلقى إخبارية تفيد على أن '' أمل.ع.إ'' البالغة من العمر 26 سنة، ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى المركز، تعرضت للاختطاف على يد 6 أشخاص تحت تهديد السلاح بدراجة ثلاثية العجلات قبل الذهاب بها لمنزل فى قرية منية بني منصور والتعدي عليها جنسيا لمدة 3 أيام.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التعدي الاغتصاب عصابة ربة منزل

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