جماهير المغرب الفاسي تنتفض من جديد في وجه المرنيسي ﻿

علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن جماهير فريق المغرب الفاسي سيقومون بوقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة الملكية لكرة القدم، بحي الرياض بمدينة الرباط وسط الأسبوع القادم ،

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن جماهير فريق المغرب الفاسي سيقومون بوقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة الملكية لكرة القدم، بحي الرياض بمدينة الرباط وسط الأسبوع القادم ، للمطالبة بحسم موضوع الجمع العام غير العادي الذي لم تتضح الرؤيا بشأنه ،و إبعاد الرئيس الحالي أحمد المرنيسي الذي لم ينجح في تدبير أمور الفريق الفاسي، نظرا للظروف المزرية التي يعيشها حاليا .

ويذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانت قد أصدرت قرارا بشأن ٲشغال الجمع العام الأخير لفريق المغرب الفاسي، وألغته بعد الأحداث التي عرفتها أشغاله في الثامن من شهر يوليوز الماضي، كما لم ينجح الفريق في تجاوز أزمته، في ظل وجود صراعات بين المكتب المسير ومعارضيه.