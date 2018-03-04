 بالصورة....شوفو الجزائريين شادين الصف على الحليب ﻿
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بالصورة....شوفو الجزائريين شادين الصف على الحليب

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 12:24 بالصورة....شوفو الجزائريين شادين الصف على الحليب | دولي
بالصورة....شوفو الجزائريين شادين الصف على الحليب
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' ، صورة لطابور من عشرات المواطنين الجزائريين أمام أحد متاجر بيع المواد الغذائية للحصول على مادة الحليب الذي أضحى الحصول عليه من سابع المستحيلات.

شوف تيفي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' ، صورة لطابور من عشرات المواطنين الجزائريين أمام أحد متاجر بيع المواد الغذائية للحصول على مادة الحليب الذي أضحى الحصول عليه من سابع المستحيلات.

وانتشرت الصورة التي نشرها بعض النشطاء الفيسبوكييين الجزائريين انتشار النار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي ، حيث علق عليها أغلب المواطنين متسائلين عن مصير ملايير الدولارات كعائدات للنفط والغاز.

واعتبر آخرون أن الوضع الذي وصلت إليه الجزائر هو نتاج لسياسة النهب والفساد الذي لازال ينخر جسد بلاد المليون ونصف مليون شهيد .

الحالة المأساوية التي وصل إليها المواطن الجزائري تزداد كل يوم، بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تتخبط فيها البلاد ويشار إلى أن أغلب المواطنين بالجزائر يضطرون للوقوف في طوابير طويلة كل يوم من أجل الحصول على المواد الغذائية الضرورية.

 

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شوف تيفي المغرب بالصورة....الدزايريين الصف الحليب

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