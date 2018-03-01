مثير..ترامب طلع ليه الدم وطرد بنتو إيفانكا وراجلها من البيت الأبيض ﻿

استجاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأسبوع الجاري، لطلب من كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وطرد ابنته إيفانكا وزوجها جارد كوشنير، من البيت الأبيض.

''شوف تيفي''

استجاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأسبوع الجاري، لطلب من كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وطرد ابنته إيفانكا وزوجها جارد كوشنير، من البيت الأبيض.

وحسب صحيفة ''نيويورك تايمز'' فإنه ونقلا عن مسؤولين مطلعين على الموضوع،فإن الرئيس ترامب بات يشعر بخيبة أمل متزايدة من صهره ومستشاره كوشنير، بعد أن سحب منه الحق في الاطلاع على مستندات سرية تتعلق بأمن الولايات المتحدة، خاصة بعد أن عبر مساعدو الرئيس الأمريكي عن شعورهم بالإحباط لأن كوشنير وزوجته، بقيا في البيت الأبيض، على الرغم من أن ترامب أخبرهما أنهما ما كان ينبغي عليهما أساسا القدوم إلى البيت الأبيض وينبغي أن يغادرا.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن محققين أميركيين يحققون كذلك في تعاملات واتصالات جارد كوشنير وزوجته إيفانكا، للاشتباه في محاولتهما الحصول على تمويل لشركاتهما من دول عدة مقابل تقديم خدمات سياسية لمصلحة تلك الدول.