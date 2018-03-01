جمهور الرجاء غاضب من أثمنة تذاكر مباراة نواذيبو ﻿

عبرت الجماهير المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن استغرابها وغضبها من أثمنة تذاكر مباراة الدور الأول من منافات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمام فريق نواذيبو

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

عبرت الجماهير المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن استغرابها وغضبها من أثمنة تذاكر مباراة الدور الأول من منافات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمام فريق نواذيبو الموريتاني.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المحبة للنسور صور التذاكر معبرة عن غضبها من رفع الأثمنة إلى 80 درهما للمدرجات المغطاة و 40 درهما للمدرجات المكشوفة عوض 50 و 30 درهم دون إخبار الجمهور.

ويخوض فريق الرجاء أولى مبارياته برسم كأس الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء على أرضية مركب محمد الخامس بداية من الساعة 19.00 مساء.